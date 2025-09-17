Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν 2 χρόνια, ο όμιλος Stellantis αγόρασε για 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μερίδιο 20% στην Leapmotor, αποκτώντας το 51% τους διεθνούς τμήματος της, επιτρέποντάς της να πουλάει και να διανέμει τα οχήματα της μάρκας εκτός Κίνας. Τώρα, η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών βαθαίνει, με την επιβεβαίωση ότι η Leapmotor θα μπορεί να κατασκευάζει οχήματα σε ένα από τα εργοστάσια της Stellantis στην Ισπανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, επιβεβαίωσε την είδηση ​​κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης οικονομικής εκδήλωσης. Ενώ δεν επιβεβαίωσε ποιο ισπανικό εργοστάσιο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει η Leapmotor, η κίνηση αυτή θα επέτρεπε στην Leapmotor να αποφύγει τους υψηλούς δασμούς της ΕΕ που εφαρμόζονται στα ηλεκτρικά οχήματα από την Κίνα. Επί του παρόντος, η αυτοκινητοβιομηχανία υπόκειται σε δασμούς έως και 30,7% για την πώληση των οχημάτων της στην Ευρώπη.

«Πρόσφατα ανακοινώσαμε μια βιομηχανική συνεργασία για να δώσουμε στην Leapmotor χωρητικότητα σε ένα από τα ισπανικά μας εργοστάσια για να κατασκευάσει τα αυτοκίνητά της», δήλωσε ο Filosa κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με το Auto News. «Αυτό θα ξεκινήσει πολύ σύντομα».

Ενώ η Stellantis δεν έχει ανακοινώσει ποια μοντέλα της Leapmotor θα κατασκευάζονται στην Ισπανία, μια πρόσφατη αναφορά έδειξε ότι το ηλεκτρικό SUV B10 είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος. Η Leapmotor πιστεύεται ότι επενδύει έως και 200 ​​εκατομμύρια δολάρια σε ένα από τα ισπανικά εργοστάσια της Stellantis για να το πετύχει αυτό. Η Σαραγόσα έχει αναφερθεί ως πιθανή τοποθεσία για την τοπική παραγωγική βάση της Leapmotor, καθώς η Stellantis κατασκευάζει εκεί ένα τεράστιο γιγαεργοστάσιο μπαταριών με την CATL, το οποίο πρόκειται να ανοίξει τον επόμενο χρόνο.

Πάντως η Leapmotor είναι από τις λίγες εταιρίες της Κίνας που έχει ξεχωρίσει, με τα B05, B10 και C10 REEV, να έχουν ένα πακέτο που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες ενός ευρωπαίου αγοραστή.