Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ήταν στις αρχές του μήνα όταν σας είχαμε ενημερώσει για τις προθέσεις της Lexus να μετατρέψει τη ναυαρχίδα της σε ένα υπερσύγχρονο Minivan με… 6 τροχούς. Η Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας, άνοιξε σήμερα τις πύλες της και μετά τα πρώτα φλας που τράβηξε η νέα Toyota Corolla, ήρθε και η ώρα για τη Lexus να παρουσιάσει το νέο LS.

Το όνομα μπορεί να είναι οικείο, αλλά όλα τα άλλα είναι εντελώς διαφορετικά. Εντελώς.

Αρχικά τα δύο γράμματα LS, δεν αντιπροσωπεύουν πλέον το «Luxury Sedan» αλλά το «Luxury Space». Έπειτα ξεχάστε το sedan σχήμα και υποδεχθείτε ένα minivan με…6 τροχούς και 3 σειρές καθισμάτων. Αυτή η πρωτοποριακή ιδέα σίγουρα αποτελεί μια τεράστια απόκλιση από κάθε sedan LS που έχουμε δει από το 1989, όμως οι εποχές αλλάζουν, όπως και οι ανάγκες του κοινού.

Η σχεδίαση είναι boxy, με αρκετές ακμές και γωνίες τις οποίες εντείνουν και τα φωτιστικά σώματα, ενώ η ευρύχωρη καμπίνα καλύπτεται από μια γιγαντιαία διπλή πανοραμική γυάλινη οροφή. Ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι διαστάσεις του, είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο τρέχον μοντέλο Lexus. Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι τέσσερις τροχοί στο πίσω μέρος είναι σημαντικά μικρότεροι από τους μπροστινούς.

Στο εσωτερικό, υπάρχει yoke τιμόνι, δύο ψηφιακοί πίνακες οργάνων και μια μεγάλη οθόνη στην πλευρά του συνοδηγού. Πίσω από τα δύο μπροστινά καθίσματα υπάρχουν μεγάλες οθόνες με κατακόρυφο προσανατολισμό για τους πίσω επιβάτες, ενώ υπάρχουν επίσης πολλά ξύλινα στοιχεία που τονίζουν την ιαπωνική αίσθηση.

Το νέο, concept LS είναι ηλεκτρικό, μεγιστοποιώντας τον χώρο διατηρώντας παράλληλα την αθόρυβη φινέτσα που αναμένεται από μια ναυαρχίδα της Lexus. Σίγουρα ο επιπλέον άξονας προσθέτει πολυπλοκότητα και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον θόρυβο κύλισης, αλλά δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην πιστεύουμε πως η Lexus το έχει λύσει και αυτό το ζήτημα.

Όσο αλλόκοτο κι αν φαίνεται, μια έκδοση παραγωγής ίσως τελικά συμβεί καθώς ο πρόεδρος της Toyota, Akio Toyoda, έχει ήδη δηλώσει ότι η ομάδα ανάπτυξης είναι σε θέση να φέρει στην παραγωγή το μίνιβαν LS: «Είναι μια απίστευτη πρόκληση. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που περιμένουν οι άνθρωποι από τη Lexus – ησυχία, άνεση, την ικανότητα να κατακτά οποιονδήποτε δρόμο. Ένα εξάτροχο όχημα μπορεί να τα καταφέρει όλα αυτά. Όλοι είναι αφοσιωμένοι στο έργο και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουν.»