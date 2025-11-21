Το όνομα Genesis αρχικά εμφανίστηκε ως ένα πολυτελές sedan της Hyundai, όμως από το 2015 έγινε ξεχωριστή μάρκα με στόχο πιο luxury και ακριβά σύνολα (εξακολουθεί να ανήκει στην εταιρική ομπρέλα της κορεάτικης φίρμας).

Πλέον όμως η Genesis τα πάει τόσο καλά που θέλει να επεκταθεί και το κάνει πράξη δημιουργώντας ένα δικό της σπορ παρακλάδι, την Magma, η οποία και μόλις παρουσίασε το εντυπωσιακό Magma GT Concept (βέβαια αν και για concept, δείχνει υπερβολικά έτοιμο να μπει στη γραμμή παραγωγής.

Το μοντέλο αυτό ευθυγραμμίζεται με τον οδικό χάρτη που ανακοίνωσε η Genesis τον Σεπτέμβριο, ο οποίος καθόρισε το όραμα των προϊόντων της μάρκας και περιελάμβανε ένα όχημα «Magma Halo» καθώς μεταβαίνει σε μια πολυτελή γκάμα υψηλών επιδόσεων.

Η Genesis έχει καταστήσει σαφείς τις αγωνιστικές της φιλοδοξίες και το αυτοκίνητο «υπονοεί» το ενδιαφέρον της μάρκας να εισέλθει στην κατηγορία GT καθώς η Genesis έχει ήδη ανακοινώσει τη συμμετοχή της στο Πρωτάθλημα SportsCar IMSA το 2027.

The Magma GT έχει χαμηλό μπροστινό καπό, κεκλιμένη γραμμή οροφής και φαρδιά πίσω φτερά, δείχνοντας πραγματικό supercar. Έχει τα χαρακτηριστικά διπλά φωτιστικά σώματα της μάρκας (τόσο μπροστά όσο και πίσω), με το μπροστινό μέρος να διαθέτει ενσωματωμένα φώτα οροφής ενώ το πίσω έχει ένα φωτιζόμενο λογότυπο Genesis ανάμεσα σε δύο φωτεινές μπάρες.

Το αυτοκίνητο έχει κορυφαία αεροδυναμική, σε σχήμα boat tail και πόρτες τύπου πεταλούδας. Ουσιαστικά το Magma GT είναι ένα μανιφέστο σχεδιασμού και στρατηγικός “φάρος” για τη μάρκα, που συμπυκνώνει αυτό που στοχεύει να πετύχει η Genesis καθώς εισέρχεται στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο υψηλών επιδόσεων.

Οι λεπτομέρειες του κινητήρα παραμένουν μυστήριο, αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι το αυτοκίνητο δεν εστιάζει αποκλειστικά στην ταχύτητα αποτελεί ένα “μείγμα εκλεπτυσμένης πολυτέλειας και πραγματικού χαρακτήρα μηχανοκίνητου αθλητισμού”.