Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Μαλαισία είναι η 3η πλουσιότερη χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία και η αλήθεια είναι πως έχει από τις μεγαλύτερες αναλογίες κατοίκων και supercars. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός πως οι φόροι για τα luxury cars είναι πολύ υψηλοί και θα πίστευε κανείς πως οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, θα τα είχαν νόμιμα και… ξεχρεωμένα.

Πλαστές πινακίδες – Χρωστούμενες δόσεις

Συνολικά 258 πολυτελή οχήματα διαφόρων κατασκευαστών κατασχέθηκαν σε εθνικό επίπεδο για παραβίαση των κανονισμών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (JPJ) μέσω τριών σειρών επιχειρήσεων, με την κωδική ονομασία Ops Luxury, που διεξήχθησαν από τον Ιούνιο.

Ανάμεσα στα μοντέλα ήταν αρκετές Ferrari, Range Rover, Porsche, Lamborghini και Ford Mustang που οδηγούνταν κυρίως από ντόπιους. Μάλιστα τα περισσότερα είχαν τροποποιηθεί για περισσότερες ιπποδυνάμεις αλλά και με aftermarket ηχοσυστήματα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι τα οχήματα κατασχέθηκαν για αδικήματα που περιλάμβαναν την έλλειψη έγκυρης άδειας οδήγησης, καθώς και ληγμένα τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιση. Συνέχισε λέγοντας πως η αστυνομία δεν θα συμβιβαστεί με κανένα μέρος που παραβιάζει τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας, προσθέτοντας ότι τα κατασχεμένα οχήματα θα απελευθερώνονται μόνο όταν οι ιδιοκτήτες ξεχρεώσουν και τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

«Το κοινό που έχει πληροφορίες για τέτοιες παραβιάσεις μπορεί να υποβάλει καταγγελίες μέσω της εφαρμογής MyJPJ μέσω e-Aduan ή μέσω email με πλήρεις λεπτομέρειες», συμπλήρωσε.