Σήμερα Κυριακή, 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις οκτώ το βράδυ όσοι ψάχνετε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έχετε τη μεγάλη ευκαιρία. Με μια βόλτα να βρείτε εκατοντάδες αυτοκίνητα συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο. Η Used Car Expo powered by Ατλαντική Ένωση θα βρίσκεται και σήμερα στο ΟΑΚΑ για τρίτη ημέρα.

Είναι μια ευκαιρία να βρείτε όσοι αναζητάτε το επόμενό σας αυτοκίνητο σε ένα χώρο όλες τις μάρκες. Φυσικά όλα τα αυτοκίνητα που εκτίθενται είναι αξιόπιστα και ασφαλή.

Χθες, Σάββατο, 16 Μαΐου, δεύτερη ημέρα λειτουργίας, η προσέλευση των επισκεπτών ήταν μεγάλη και είχε έντονο ενδιαφέρον για τα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Η Used Car Expo powered by Ατλαντική Ένωση αποτελεί τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα με υψηλές προδιαγραφές και δυνατότητα επιτόπιου τεχνικού ελέγχου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα υψηλό επίπεδο σιγουριάς στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Στην έκθεση συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, παρουσιάζοντας εκατοντάδες επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών, 100% ατρακάριστα, έως 12 ετών, με έως 130.000 χλμ. και πλήρες ιστορικό service. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αποκλειστικές προσφορές, ανταγωνιστικές τιμές και ευέλικτες επιλογές πληρωμής.

Οι πύλες της έκθεσης θα κλείσουν στις οκτώ το βράδυ.