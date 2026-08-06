Για χρόνια η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Κίνας έμοιαζε ασταμάτητη. Όμως το 2026 φαίνεται πως αποτελεί σημείο καμπής, καθώς οι πωλήσεις EV καταγράφουν σημαντική πτώση, προκαλώντας ανησυχία σε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με στοιχεία της China Passenger Car Association, οι πωλήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα έχουν μειωθεί κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περίπου 4,7 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αριθμός που παραμένει τεράστιος, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι η αγορά δεν αναπτύσσεται πλέον με τους ρυθμούς των προηγούμενων ετών.

Ακόμη και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές της χώρας επηρεάζονται από την κάμψη

Η BYD πούλησε τον Ιούλιο 239.370 οχήματα στην εγχώρια αγορά, καταγράφοντας πτώση 9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αντίστοιχα, η Geely είδε τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 29,1% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, εταιρείες όπως οι Xpeng, Nio και Li Auto συνεχίζουν να εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από την κινεζική αγορά. Η Xpeng παρέδωσε τον Ιούλιο 38.027 οχήματα (-5,2% σε σχέση με τον Ιούνιο), η Nio 35.934 (-11,5%) και η Li Auto 30.468 (-1,4%).

Για τις BYD και Geely, σημαντικό «μαξιλάρι» αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες βοηθούν να αντισταθμιστεί η πτώση της εγχώριας ζήτησης.

Βασικός λόγος της πτώσης φαίνεται να είναι η απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να περιορίσει τα οικονομικά κίνητρα αγοράς νέων αυτοκινήτων

Μέχρι πρότινος, κάθε αγορά νέου οχήματος συνοδευόταν από επιδότηση 15.000 γιουάν (περίπου 2.220 δολάρια). Το ποσό αυτό μειώθηκε κατά 33%, με το νέο καθεστώς να προβλέπει επιδότηση ίση με το 10% της αξίας αγοράς και ανώτατο όριο τα 10.000 γιουάν (περίπου 1.480 δολάρια). Η αλλαγή αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα τα πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία χάνουν έως και 5.000 γιουάν (740 δολάρια) από την κρατική ενίσχυση που λάμβαναν μέχρι σήμερα.

Και η οικονομία βάζει… φρένο

Στην εικόνα συμβάλλει και η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά μόλις 4,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τα τέλη του 2022. Αναλυτέςεκτιμούν μάλιστα ότι μέχρι το τέλος του 2026 οι συνολικές πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Κίνα θα έχουν υποχωρήσει κατά 10%, φτάνοντας τα 24,6 εκατομμύρια οχήματα.