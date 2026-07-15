«Και αν χαλάσει η μπαταρία;» Αυτή είναι ίσως η πρώτη ερώτηση που κάνουν οι περισσότεροι όταν σκέφτονται να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η πιθανότητα μιας πανάκριβης αντικατάστασης της μπαταρίας εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο φόβο για πολλούς υποψήφιους αγοραστές. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Σύμφωνα με δεδομένα από επισκευές μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων που καλύπτονταν από εγγύηση (έρευνα της Warrantywise στο Η.Β.), οι σοβαρές βλάβες της μπαταρίας εμφανίζονται πολύ πιο σπάνια απ’ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι οδηγοί.

Αντίθετα, οι περισσότερες επισκευές αφορούν εξαρτήματα που συναντάμε σχεδόν σε κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο, όπως ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρες, 12V μπαταρία, εξαρτήματα της ανάρτησης ή του συστήματος διεύθυνσης και διάφορα περιφερειακά μέρη. Η μπαταρία, παρά το υψηλό κόστος αντικατάστασής της, δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των συνηθέστερων βλαβών.

Το μόνο εξάρτημα που αφορά αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα και κατάφερε να μπει στην πρώτη πεντάδα των βλαβών, ήταν ο ενσωματωμένος φορτιστής. Μία βλάβη όχι ιδιαίτερα φθηνή αλλά σε καμία περίπτωση δεν πλησιάζει το κόστος της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Η εικόνα αυτή έρχεται να ανατρέψει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες γύρω από την αγορά ενός μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κατασκευαστές έχουν εξελίξει σημαντικά τις μπαταρίες υψηλής τάσης τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν υψηλή αξιοπιστία και πολύ μικρότερα ποσοστά αστοχίας από ό,τι φοβούνται αρκετοί υποψήφιοι αγοραστές.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι μια μπαταρία δεν μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα ή ότι η αντικατάστασή της δεν παραμένει μια ιδιαίτερα ακριβή διαδικασία. Σημαίνει όμως ότι, στην πράξη, οι πιθανότητες να χρειαστεί μια τέτοια επισκευή είναι αρκετά μικρότερες από όσο πιστεύει ο περισσότερος κόσμος.

Καθώς τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο προσιτά, τέτοιου είδους στοιχεία ίσως βοηθήσουν αρκετούς οδηγούς να δουν την ηλεκτροκίνηση με διαφορετικό μάτι. Γιατί πολλές φορές ο μεγαλύτερος φόβος δεν είναι αυτός που τελικά κοστίζει περισσότερο στην καθημερινότητα.

Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες καλύπτουν τις μπαταρίες των ηλεκτρικών μοντέλων με εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή έως 160.000 χιλιομέτρων, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία της τεχνολογίας.