Η Mercedes-AMG συνεχίζει την ηλεκτρική της επίθεση με ένα νέο μοντέλο που ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη στην κατηγορία των super-SUV. Ο λόγος για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV coupe υψηλών επιδόσεων, επιβεβαιωμένο για επίσημη παρουσίαση στα τέλη του 2027 και σχεδιασμένο για να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός SUV με το δυναμισμό ενός coupe.

Η νέα αυτή προσθήκη θα αποτελεί ένα από τα τρία νέα EV μοντέλα που θα προστεθούν στην ηλεκτρική γκάμα της AMG και θα πατάει επίσης πάνω στην AMG.EA πλατφόρμα. Μία ειδικά εξελιγμένη αρχιτεκτονική 800 volt που υποστηρίζει ισχυρές μεγάλες μπαταρίες και υψηλούς ρυθμούς φόρτισης.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες που έχουν διαρρεύσει είναι ότι το SUV coupe πιθανότατα θα μοιράζεται την ίδια τριπλή διάταξη ηλεκτροκινητήρων με το βασικό ηλεκτρικό SUV EQE της AMG, κάτι που σημαίνει τη δυνατότητα για ισχύ άνω των 1.000 ίππων. Επίδοση που το τοποθετεί στην ίδια “υπερ-SUV” κατηγορία με προτάσεις όπως Lotus Eletre ή Porsche Cayenne Electric.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία αναμένεται να συνδυάζει κουπέ γραμμή οροφής με ειδική αεροδυναμική, υπό την παραδοσιακή ματιά της AMG για «bold» εμφάνιση και μειώδες σύνολο.

Η AMG.EA πλατφόρμα αποτελεί κομβικό σημείο της μετάβασης της μάρκας προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον. Αυτή η νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική υποστηρίζει:

800 volt ηλεκτρικό σύστημα για υψηλότερη αποδοτικότητα και ταχύτερη φόρτιση.

“round-cell” τύπο μπαταρίας για καλύτερη ενεργειακή πυκνότητα.

δυνατότητα χρήσης τριών ηλεκτροκινητήρων, με έναν κινητήρα μπροστά και δύο πίσω που υπόσχονται εξαιρετικές επιδόσεις, τετρακίνηση και τετραδιεύθυνση

Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι η Mercedes-AMG θέλει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα της στην premium-high-performance κατηγορία. Ένα ηλεκτρικό SUV coupe με τόσο υψηλή απόδοση δεν απευθύνεται μόνο σε οικογενειάρχες που θέλουν πρακτικότητα, αλλά σε οδηγούς που αναζητούν εμπειρία, επιδόσεις και χαρακτήρα AMG σε ένα σύγχρονο EV πακέτο.

Με την αγορά των ηλεκτρικών SUV να αυξάνει συνεχώς και την απαίτηση για μοντέλα που συνδυάζουν άνεση, πολυτέλεια και ισχύ, η έλευση του AMG «coupe-SUV» είναι πιθανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των φίλων της μάρκας αλλά και των γενικότερων λάτρεις των ηλεκτρικών υπερ-SUV.