Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο νέος κινητήρας της Yasa που σπάει κάθε ρεκόρ αναλογίας βάρους – ιπποδύναμης, θα μπορούσε να φέρει την επανάσταση στην απόδοση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η βρετανική εταιρεία, η οποία ανήκει στη Mercedes-Benz και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους κινητήρες στα οχήματα επόμενης γενιάς της, όπως το super sedan AMG, έχει καταρρίψει το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ πυκνότητας ισχύος, ανεβάζοντας την ισχύ στα εκπληκτικά 59 kW (79 άλογα) ανά κιλό. Το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε επίσης η εταιρεία ήταν, 42 kW (56 άλογα) ανά κιλό.

Ο νέος κινητήρας ζυγίζει μόλις 12,7 κιλά, αλλά παράγει βραχυπρόθεσμη μέγιστη ισχύ 750 kW ή 1.020 άλογα. Και παρόλο που η συνεχής ισχύς λέγεται ότι είναι πολύ χαμηλότερη, εξακολουθεί να είναι μεγάλη με βάση τα συμβατικά πρότυπα ενός κινητήρα, και επιτεύξιμη με πολύ μικρότερη επιβάρυνση βάρους. H Yasa μιλάει για σταθερή ισχύ 350-400 kW (476-612 ίππους).

Αυτό που είναι ακόμη πιο συναρπαστικό είναι ότι αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό μοντέλο υπολογιστή. Η Yasa λέει ότι το ρεκόρ είναι ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο που παράγει ισχύ αυτή τη στιγμή στα δυναμόμετρα και κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας κλιμακωτή τεχνολογία κατασκευής και χωρίς εξωτικά υλικά. Αυτό είναι κρίσιμο, επειδή σημαίνει ότι πρόκειται για τεχνολογία που θα μπορούσε μια μέρα να βρει τον δρόμο της στα αυτοκίνητα παραγωγής, αντί να παραμείνει κλειδωμένη σε ένα εργαστήριο.

Η Mercedes εξαγόρασε την Yasa το 2021, και θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ηλεκτροκινητήρα αξονικής ροής της εταιρείας στην επερχόμενη ναυαρχίδα της.