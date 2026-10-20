Για χρόνια, οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να πείσουν τους φίλους των ισχυρών κινητήρων ότι η ηλεκτροκίνηση και τα υβριδικά συστήματα μπορούν να προσφέρουν ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Η Mercedes-Benz, όμως, φαίνεται πως διαπίστωσε ότι οι αριθμοί δεν είναι το παν. Και τώρα παραδέχεται ότι δεν υπολόγισε σωστά πόσο σημαντικός παραμένει ο παραδοσιακός V8 για ένα μεγάλο μέρος του κοινού της AMG.

Ο επικεφαλής της Mercedes-Benz, Ola Källenius, μίλησε ανοιχτά για την αντίδραση των πελατών στην επιλογή της εταιρείας να αντικαταστήσει τον V8 της C 63 με ένα πολύπλοκο plug-in υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιεί τετρακύλινδρο κινητήρα. Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Stefan Weckbach, επιβεβαίωσε ότι η επόμενη CLE 63 θα επιστρέψει στους οκτώ κυλίνδρους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Källenius άφησε να εννοηθεί ότι η Mercedes δεν έχει πει την τελευταία της λέξη ούτε για τον δωδεκακύλινδρο V12.

«Υποτιμήσαμε τους φίλους του V8»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Källenius παραδέχθηκε ότι η εταιρεία δεν είχε εκτιμήσει σωστά τη δύναμη του κοινού που παραμένει πιστό στους παραδοσιακούς οκτακύλινδρους κινητήρες. «Αυτό που ίσως υποτιμήσαμε τότε είναι ότι το κοινό του παλιού, καλού V8 είναι ένα αρκετά μεγάλο κοινό. Έτσι, δεν καταφέραμε να πάρουμε μαζί μας ολόκληρη αυτή την ομάδα».

Η παραδοχή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα της AMG. Η σύγχρονη Mercedes-AMG C 63 S E Performance χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 2 λίτρων με τέσσερις κυλίνδρους, σε συνδυασμό με ηλεκτρικό μοτέρ. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 680 ίππους. Στα χαρτιά, οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές. Ωστόσο, για ένα μέρος των φίλων της AMG, η μετάβαση από τον V8 σε έναν τετρακύλινδρο plug-in υβριδικό κινητήρα δεν ήταν απλώς μια αλλαγή τεχνολογίας. Ήταν η απώλεια του ήχου, της αίσθησης και της ίδιας της εμπειρίας που συνδέεται με έναν μεγάλο κινητήρα.

Η νέα CLE 63 θα έχει V8 – Τι γίνεται με την C 63;

Η Mercedes-AMG δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αντίθετα, η επόμενη CLE 63 αναμένεται να εξοπλιστεί με V8 και να παρουσιαστεί το 2027, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Weckbach.

«Ακούμε τους πελάτες μας. Επιστρέφουμε σε αυτό που αγαπούν, δηλαδή τις AMG με V8», ήταν το σαφές μήνυμα του επικεφαλής της AMG. Έτσι, η CLE 63 φαίνεται πως θα είναι το πρώτο σημαντικό δείγμα της νέας προσέγγισης της AMG. Οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του κινητήρα της δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, επομένως όσα ακούγονται για κυβισμό και ισχύ θα πρέπει προς το παρόν να αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες και όχι ως επιβεβαιωμένα χαρακτηριστικά.

Δείτε επίσης: Mercedes-AMG GT SUV: Ηλεκτρικό θηρίο με 1.169 ίππους, τρία μοτέρ και φόρτιση 710 kW

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο V12

Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή, όμως, ήρθε όταν ο Källenius ρωτήθηκε αν η Mercedes θα μπορούσε να κάνει κάτι για τους πελάτες που εξακολουθούν να θέλουν έναν κινητήρα V12. Η απάντησή του ήταν σύντομη: «Watch this space», με άλλα λόγια, «μείνετε συντονισμένοι». Άλλωστε, ο V12 δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς από τη γκάμα της Mercedes. Παραμένει διαθέσιμος σε επιλεγμένες αγορές σε πολυτελείς εκδόσεις της Mercedes-Maybach S-Class, καθώς και στην ειδικά θωρακισμένη S-Class Guard, ανάλογα με την αγορά.

Σε μια εποχή όπου η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η Mercedes φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν αρκεί από μόνη της για να κερδίσει τους πάντες. Για κάποιους οδηγούς, οι κύλινδροι εξακολουθούν να μετρούν.