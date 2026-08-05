Για πολλούς φίλους της αυτοκίνησης, τα ηλεκτρικά μοντέλα εξακολουθούν να θεωρούνται γρήγορα μόνο στις ευθείες. Η Mercedes-AMG όμως αποφάσισε να απαντήσει με τον πιο πειστικό τρόπο, στέλνοντας τη νέα ηλεκτρική CLA 45 στην πιο απαιτητική πίστα του κόσμου.

Το αποτέλεσμα; Ένας εντυπωσιακός γύρος 7:32.070 λεπτών στη θρυλική διαδρομή του Nürburgring, χρόνος που χάρισε στο νέο μοντέλο τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου στην κατηγορία του. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως το αυτοκίνητο που πέτυχε το ρεκόρ δεν ήταν κάποιο ειδικά προετοιμασμένο πρωτότυπο. Σύμφωνα με τη Mercedes-AMG, η CLA 45 πραγματοποίησε τον γύρο σε εργοστασιακή μορφή, χωρίς μετατροπές σε κινητήρες, ανάρτηση ή αμάξωμα.

680 ηλεκτρικοί ίπποι

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένα ιδιαίτερα προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Οι δύο βρίσκονται στον πίσω άξονα και ο τρίτος εμπρός, δημιουργώντας ένα τετρακίνητο σύνολο που αποδίδει συνολικά 680 ίππους. Χάρη σε αυτή τη διάταξη, το ηλεκτρικό AMG επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3 δευτερόλεπτα, επίδοση που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε supercars.

Πιο γρήγορο από μοντέλα με πολύ μεγαλύτερους κινητήρες

Ο χρόνος των 7:32.070 λεπτών δεν ακούγεται απλώς εντυπωσιακός. Στην πράξη η νέα CLA κινήθηκε ταχύτερα από αρκετά καταξιωμένα sport μοντέλα με θερμικούς κινητήρες, αποδεικνύοντας πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί πλέον να σταθεί επάξια και στο κομμάτι των επιδόσεων. Η Mercedes-AMG μάλιστα υποστηρίζει πως το συγκεκριμένο ρεκόρ αποτελεί μόνο την αρχή για τη νέα γενιά ηλεκτρικών AMG, η οποία θα αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογία αξονικών ηλεκτροκινητήρων (axial-flux motors) και σε μελλοντικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Το Nürburgring παραμένει ο απόλυτος κριτής

Με μήκος 20,8 χιλιομέτρων, περισσότερες από 150 στροφές και τεράστιες υψομετρικές διαφορές, το Nürburgring θεωρείται η δυσκολότερη πίστα στον κόσμο. Για αυτό και κάθε ρεκόρ εκεί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Για τη Mercedes-AMG, η νέα CLA 45 EV δεν είναι απλώς ένα ακόμα ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά η απόδειξη ότι η εποχή των AMG συνεχίζεται και χωρίς βενζίνη.