Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes κάποτε σχεδίαζε να γίνει πλήρως ηλεκτρική, ήδη από το 2030, «όπου οι συνθήκες της αγοράς το επέτρεπαν», ωστόσο η ενημερωμένη ατζέντα διατηρεί τους κινητήρες καύσης ζωντανούς πέραν του 2030. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο εισαγωγικού επιπέδου είναι καθ’ οδόν.

Η κίνηση αυτή έχει νόημα καθώς η Εταιρεία έχει ήδη δηλώσει πως η A-Class θα βγει εκτός παραγωγής στα τέλη του 2026.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Mercedes επιβεβαίωσε ότι ένα νέο βασικό μοντέλο που θα διαδεχθεί την A-Class βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Mathias Geisen, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, ξεκαθάρισε ότι έρχεται ένα μοντέλο, που θα τοποθετηθεί κάτω από την CLA: «Πιστέψτε με: Θα υπάρξει ένα νέο μοντέλο εισαγωγικού επιπέδου στον κόσμο της Mercedes-Benz».

Φυσικά, ένα φθηνότερο αυτοκίνητο δεν θα αποφέρει τα ίδια κέρδη με τα μοντέλα από υψηλότερες κατηγορίες. Ωστόσο, ακόμη και αν τα περιθώρια κέρδους είναι μικρότερα, ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση. Οι ανταγωνιστές επιμένουν επίσης στα προσιτά μοντέλα τους, με την BMW να συνεχίζει να πουλάει τη Σειρά 1 και την Audi το A3. Είναι μια φόρμουλα που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, επομένως είναι λογικό οι premium μάρκες να διατηρήσουν τα αυτοκίνητα entry-level. Δεν είναι σαφές ποια μορφή θα πάρει η νέα βασική Mercedes, αν και οι πιθανότητες δείχνουν Crossover.

Θα συνεχίσει τους βενζινοκινητήρες, για όσο το ζητάει η αγορά

Ο επικεφαλής της Mercedes, Ola Källenius, παραδέχτηκε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία του, αναγκάστηκε να κάνει μια «διόρθωση πορείας», και να διατηρήσει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η Εταιρεία ανακοίνωσε πριν από μερικά χρόνια, ότι στόχος της ήταν να γίνει πλήρως ηλεκτρική, «όπου οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν», ήδη από το 2030.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes δήλωσε ότι «οι εξηλεκτρισμένοι κινητήρες εσωτερικής καύσης υψηλής τεχνολογίας θα μείνουν στην αγορά, περισσότερο απ’ ό,τι αρχικά περιμέναμε». Αν και δεν έδωσε ακριβές χρονοδιάγραμμα, αναφέρθηκε στη διπλή στρατηγική, ως τη βέλτιστη λύση, δεδομένης της πιο αργής από την αναμενόμενη υιοθέτησης των EV: «Στην παρούσα κατάσταση, νομίζω ότι η πιο ορθολογική προσέγγιση είναι για έναν καθιερωμένο κατασκευαστή να κάνει και τα δύο, και να μην παραμελήσει καμία από τις δύο τεχνολογίες».