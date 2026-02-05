Η Mercedes δεν σταματά να εκμεταλλεύεται κάθε εκατοστό της καμπίνας για να ανεβάσει στα ύψη την άνεση των επιβατών. Σύμφωνα με μια πρόσφατη πατέντα που κατέθεσε η γερμανική εταιρεία, τα καθίσματα του μέλλοντος ενδέχεται να προσφέρουν μασάζ ακόμη και στην περιοχή του κεφαλιού, με μια λύση που θυμίζει τεχνολογία ρομποτικής και premium spa εμπειρίας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η καινοτομία αυτή, που κατατέθηκε πρόσφατα στο Γερμανικό Γραφείο Πατεντών, περιγράφει ένα σύστημα μασάζ μέσα στο προσκέφαλο του καθίσματος. Αντί για τις παραδοσιακές λειτουργίες μασάζ που ενεργοποιούνται μόνο στην πλάτη ή τη μέση, η πατέντα προβλέπει μικρούς κινητούς μηχανισμούς ενσωματωμένους στο προσκέφαλο που μπορούν να εκτελούν απαλές κινήσεις, δονήσεις και περιστροφές για να ξεκουράσουν το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, η Mercedes εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει το μασάζ πέρα από την πλάτη, με αισθητήρες που ανιχνεύουν τη θέση και το ύψος του χρήστη, προσαρμόζοντας αυτόματα την πίεση και την περιοχή δράσης.

Η ιδέα μοιάζει βγαλμένη από σενάριο επιστημονικής φαντασίας: ρομποτικά χερούλια μέσα στο προσκέφαλο που κάνουν απαλές κινήσεις στο κεφάλι. Αν υλοποιηθεί, μπορεί να προσφέρει μια νέα διάσταση στη χαλάρωση των επιβατών κατά τη διάρκεια ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων ή ακόμη και στο μποτιλιάρισμα της πόλης.

Ο οδηγός ή οι επιβάτες θα μπορούν να ενεργοποιούν και να προσαρμόζουν τη λειτουργία είτε από την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, είτε ενδεχομένως ακόμα και μέσω εφαρμογής στο smartphone, ενισχύοντας έτσι την «προσωποποιημένη» εμπειρία καμπίνας.

Το πλαίσιο της τεχνολογίας μασάζ στα καθίσματα

Πάντως, η κουλτούρα των μασάζ καθισμάτων στα αυτοκίνητα δεν είναι νέα για την Mercedes.Τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις κορυφαίες εκδόσεις της μάρκας, προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα μασάζ στην πλάτη και τη μέση, με πολλαπλά μοτέρ και ειδικούς αεραγωγούς που στοχεύουν σε διαφορετικές ζώνες του σώματος.

Πάντως, όπως συμβαίνει συνήθως με τις τεχνολογικές πατέντες, η κατάθεσή τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δούμε άμεσα την τεχνολογία στην παραγωγή. Πολλές ιδέες κατατίθενται για στρατηγικούς λόγους ή μελλοντική χρήση, και κάποιες μπορεί να μείνουν στο στάδιο της έρευνας και εξέλιξης. Όμως η συγκεκριμένη κίνηση επιβεβαιώνει ότι η Mercedes συνεχίζει να επενδύει στην άνεση και στην τεχνολογική υπεροχή, και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως στο μέλλον θα δούμε την τεχνολογία και σε μοντέλα παραγωγής.