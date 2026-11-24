Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν χρειάζεται να έχουν περάσει ποτέ στη γραμμή παραγωγής για να γίνουν θρύλοι. Ένα από αυτά είναι η Mercedes-Benz C 111, το εντυπωσιακό πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 1969 και αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα πιο επιθυμητά δημιουργήματα της γερμανικής εταιρείας. Τώρα, σχεδόν 58 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, ένα από τα σπανιότερα δείγματα της οικογένειας ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια για πρώτη φορά.

Η Mercedes-Benz αποφάσισε να διαθέσει σε δημοπρασία ένα C 111-II του 1970, το οποίο θα περάσει από τη δημοπρασία της RM Sotheby’s στις 3 Φεβρουαρίου 2027, στο Παρίσι, στο πλαίσιο της έκθεσης Rétromobile. Η εκτιμώμενη αξία του ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα αυθεντικό C 111 διατίθεται προς πώληση στο κοινό.

Η Mercedes έχει κρατήσει μέχρι σήμερα όλα τα σωζόμενα πρωτότυπα στη συλλογή της και έχει υπογράψει συμβατική δέσμευση να μην πουλήσει κανένα άλλο για τουλάχιστον 25 χρόνια. Με άλλα λόγια, όποιος χάσει αυτή την ευκαιρία ενδέχεται να περιμένει μέχρι το 2052 για να αποκτήσει ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο.

Ένα πρωτότυπο που έκανε τον κόσμο να ονειρεύεται

Η C 111 παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 1969 και σχεδιάστηκε ως μια σύγχρονη ερμηνεία της θρυλικής Mercedes-Benz 300 SL. Με ακραία σφηνοειδή σχεδίαση και πόρτες τύπου gullwing, έμοιαζε να έχει έρθει από το μέλλον. Το αρχικό C 111 διέθετε τριρότορο κινητήρα, ενώ η εξέλιξη οδήγησε στο C 111-II, που παρουσιάστηκε το 1970 με έναν ισχυρότερο τετραρότορο Wankel.

Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού, η γερμανική εταιρεία δεν προχώρησε ποτέ στην παραγωγή του. Σύμφωνα με τη Mercedes, υπήρξαν ακόμη και ενδιαφερόμενοι που φέρεται να έστειλαν λευκές επιταγές στη Στουτγάρδη, προκειμένου να αποκτήσουν ένα από τα αυτοκίνητα. Η απάντηση, όμως, παρέμενε αρνητική. Το C 111 ήταν κυρίως ένα κινητό εργαστήριο για την εξέλιξη νέων τεχνολογιών και όχι ένα μοντέλο που προοριζόταν να πωληθεί.

Συνολικά κατασκευάστηκαν 17 πρωτότυπα διαφορετικών εκδόσεων. Από αυτά, ένα χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμές πρόσκρουσης, τρία αποσυναρμολογήθηκαν και 13 διατηρούνται μέχρι σήμερα στη συλλογή της Mercedes-Benz.

350 ίπποι από τετραρότορο κινητήρα Wankel

Το αυτοκίνητο που θα δημοπρατηθεί είναι το τρίτο C 111-II που κατασκευάστηκε και φέρει τον εσωτερικό αριθμό 33. Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας τετραρότορος κινητήρας Wankel M 950, χωρητικότητας 2,4 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 350 ίππους στις υψηλές στροφές.

Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων της ZF, ενώ ο κινητήρας μπορεί να περιστρέφεται μέχρι τις 9.000 σ.α.λ. Παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε πριν από περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι επιδόσεις του παραμένουν εντυπωσιακές με τελική ταχύτητα 300χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα.

Το βάρος του περιορίζεται στα 1.240 κιλά, ενώ η συγκεκριμένη έκδοση ξεχωρίζει και από την απόχρωση Weißherbst, σε συνδυασμό με το γκρι-λευκό καρό μοτίβο στο εσωτερικό. Οι χαρακτηριστικές πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω παραπέμπουν απευθείας στην 300 SL, ενώ η κεντρική τοποθέτηση του κινητήρα υπογραμμίζει τον καθαρά σπορ χαρακτήρα του.

Από το εργαστήριο δοκιμών στο εξώφυλλο του Playboy

Η ιστορία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, γνωστού ως Car 33, είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με την τεχνολογία του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 χρησιμοποιήθηκε από τη Mercedes για την εξέλιξη του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου, ενώ το 1972 πρωταγωνίστησε στο πρώτο τεύχος της γερμανικής έκδοσης του περιοδικού Playboy. Το 1975 πέρασε στην ιδιωτική συλλογή της εταιρείας και αργότερα αποτέλεσε ένα από τα εκθέματα του Μουσείου Mercedes-Benz στη Στουτγάρδη, όπου παρέμεινε από το 2006 έως το 2024.

Το 2024, η Mercedes-Benz Classic το επανέφερε σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, με το οδόμετρό του να γράφει μόλις 24.766 χιλιόμετρα.