Αν νομίζατε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει εξαντλήσει τις ιδέες της για την τοποθέτηση οθονών στο εσωτερικό των αυτοκινήτων, η Mercedes-Benz έχει διαφορετική άποψη. Η γερμανική εταιρεία εξετάζει πλέον τη δυνατότητα να μετατρέψει ακόμη και τα τζάμια σε ψηφιακές επιφάνειες, παρουσιάζοντας δύο νέες τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο της εξέλιξης.

Η πρώτη αφορά την ενσωμάτωση φωτεινών στοιχείων LED απευθείας στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου, ενώ η δεύτερη μετατρέπει το παρμπρίζ σε μία ολογραφική επιφάνεια προβολής πληροφοριών και περιεχομένου. Η Mercedes υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές μπορούν να προσφέρουν νέους τρόπους επικοινωνίας με το περιβάλλον, αλλά και περισσότερες δυνατότητες ενημέρωσης οδηγού και επιβατών. Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για τεχνολογίες που βρίσκονται υπό εξέλιξη και όχι για εξοπλισμό που έχει ανακοινωθεί για κάποιο μοντέλο παραγωγής.

LED ενσωματωμένα στα τζάμια

Η πρώτη τεχνολογία ονομάζεται Intelligent Display in Glass και βασίζεται στην ενσωμάτωση στοιχείων LED μέσα στη δομή των κρυστάλλων. Όταν δεν λειτουργούν, παραμένουν σχεδόν αόρατα, χωρίς να αλλοιώνουν την εμφάνιση του αυτοκινήτου. Όταν ενεργοποιούνται, μπορούν να εμφανίζουν προειδοποιητικά σύμβολα, ενδείξεις ασφαλείας ή πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφορία. Η Mercedes εξετάζει κυρίως τη χρήση τους στο πίσω παρμπρίζ, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να μεταφέρει χρήσιμα μηνύματα στους οδηγούς που ακολουθούν. Για την υλοποίηση της ιδέας εξετάζονται δύο διαφορετικές τεχνολογίες: Mini-LED και Micro-LED.

Οι πρώτες είναι κατάλληλες για μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως το πίσω τζάμι, και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση προειδοποιήσεων, ενδείξεων πέδησης ή πληροφοριών για την κυκλοφορία. Οι Micro-LED προσφέρουν υψηλότερη ανάλυση και μπορούν να υποστηρίξουν πιο σύνθετα γραφικά και κινούμενες εικόνες σε μικρότερες επιφάνειες. Η βασική ιδέα είναι το περιεχόμενο να εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει λόγος και στη συνέχεια να εξαφανίζεται, αφήνοντας το κρύσταλλο στην κανονική του μορφή.

Το παρμπρίζ γίνεται ολογραφική οθόνη

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η δεύτερη εφαρμογή, που η Mercedes ονομάζει Holo Display. Σε αυτή την περίπτωση, το παρμπρίζ μετατρέπεται σε μία επιφάνεια στην οποία μπορούν να προβάλλονται πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση μιας συμβατικής οθόνης.

Η τεχνολογία χρησιμοποιεί έναν προβολέα τοποθετημένο στο ταμπλό, ο οποίος στέλνει την εικόνα προς το παρμπρίζ. Εκεί, μία ειδική διάφανη μεμβράνη, ενσωματωμένη στο κρύσταλλο, διαθέτει ολογραφικά οπτικά στοιχεία (Holographic Optical Elements – HOE). Αυτά ανακλούν επιλεκτικά το φως του προβολέα, επιτρέποντας στην εικόνα να παραμένει ορατή ακόμη και κάτω από έντονη ηλιοφάνεια.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι ότι το περιεχόμενο μπορεί να γίνεται ορατό μόνο από συγκεκριμένες γωνίες θέασης. Έτσι, ο οδηγός δεν θα βλέπει όσα προβάλλονται στην πλευρά του συνοδηγού και αντίστροφα. Με αυτόν τον τρόπο, η Mercedes θέλει να επιτρέψει την ταυτόχρονη προβολή διαφορετικών πληροφοριών, ανάλογα με τη θέση του κάθε επιβάτη.

Οι πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν πληροφορίες πλοήγησης, στοιχεία για σημεία ενδιαφέροντος (POI), δεδομένα οδήγησης, βιντεοκλήσεις, αλλά ακόμη και προβολή ταινιών. Το σημαντικό είναι ότι η επιφάνεια δεν θα παραμένει διαρκώς ενεργή. Το περιεχόμενο θα εμφανίζεται μόνο όταν χρειάζεται, ώστε το παρμπρίζ να διατηρεί τη συνηθισμένη του εμφάνιση τον υπόλοιπο χρόνο.

Προς το παρόν, η Mercedes δεν έχει ανακοινώσει πότε ή σε ποια μοντέλα θα μπορούσαν να περάσουν οι συγκεκριμένες τεχνολογίες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους προβολής πληροφοριών, ακόμη και σε επιφάνειες που μέχρι σήμερα είχαν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.