Μια από τις πιο ιδιαίτερες Mercedes-Maybach που έχουν κατασκευαστεί ποτέ ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια και δεν πρόκειται για ένα απλό πολυτελές αυτοκίνητο. Η γερμανική φίρμα συνεργάστηκε με τον θρύλο του NBA μέσω του προγράμματος εξατομίκευσης Manufaktur Made To Measure, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που αποτελεί ουσιαστικά τον «δίδυμο αδελφό» της προσωπικής Maybach του James.

Δεν είναι απλά μια Maybach – Είναι η ιστορία της ζωής του LeBron πάνω σε τέσσερις τροχούς

Το μοντέλο βασίζεται στη νέα Mercedes-Maybach S 680 και ξεχωρίζει αμέσως από το ανοιχτόχρωμο αμάξωμα σε απόχρωση Ivory, το οποίο συνδυάζεται με τροχούς βαμμένους στο ίδιο χρώμα.

Παράλληλα, αντί για τα παραδοσιακά σήματα της Maybach ή τα λογότυπα V12, το αυτοκίνητο φέρει το προσωπικό έμβλημα του LeBron James. Τα αρχικά «LJ» συνοδεύονται από το χαρακτηριστικό στέμμα που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA, υπενθυμίζοντας το προσωνύμιο «King James». Οι προσωπικές πινελιές συνεχίζονται και στην καμπίνα, όπου υπάρχουν λεπτομέρειες που παραπέμπουν στην οικογένεια του LeBron αλλά και στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το Akron του Οχάιο.

Μάλιστα, στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ειδική μεταλλική πλακέτα που φέρει τις γεωγραφικές συντεταγμένες της πόλης, αποτελώντας έναν φόρο τιμής στις ρίζες του Αμερικανού σούπερ σταρ.

Πολυτέλεια επιπέδου ιδιωτικού τζετ

Η καμπίνα επενδύεται με δέρμα Nappa Stormy Weather, το οποίο συνδυάζεται με λευκές ραφές αντίθεσης, ενώ οι γυαλιστερές επενδύσεις Black Piano Lacquer Flowing Lines προσθέτουν ακόμα περισσότερη αίσθηση πολυτέλειας. Τα λογότυπα «LJ» εμφανίζονται σε διάφορα σημεία της καμπίνας, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε ένα πραγματικό συλλεκτικό αντικείμενο.

Φυσικά δεν λείπουν τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει διάσημη τη Maybach, όπως τα ανακλινόμενα πίσω καθίσματα Executive, οι λειτουργίες μασάζ, ο εξαερισμός και η θέρμανση, η κορυφαία ηχομόνωση και οι πολυάριθμες δυνατότητες άνεσης για τους πίσω επιβάτες.

Κάτω από το τεράστιο καπό βρίσκεται ένας κινητήρας που αποτελεί πλέον είδος προς εξαφάνιση

Η Mercedes-Maybach S 680 εξοπλίζεται με τον θρυλικό 6λιτρο V12 biturbo κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 621 ίππους και 900 Nm ροπής. Η ισχύς περνά και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος 4MATIC και ενός αυτόματου κιβωτίου 9G-Tronic εννέα σχέσεων. Παρά το βάρος που ξεπερνά τους δύο τόνους, η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 4,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Πέρα όμως από τις επιδόσεις, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι πρόκειται για έναν από τους τελευταίους δωδεκακύλινδρους κινητήρες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε παραγωγή, σε μια εποχή που η αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται μαζικά προς την ηλεκτροκίνηση.

Ένα συλλεκτικό αυτοκίνητο με φιλανθρωπικό σκοπό

Μετά την παρουσίασή της στο Monterey Car Week, η μοναδική αυτή Mercedes-Maybach θα περάσει στο σφυρί, με τα έσοδα να ενισχύουν το φιλανθρωπικό έργο του LeBron James Family Foundation. Και δεδομένου ότι συνδυάζει το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών, έναν εξατομικευμένο σχεδιασμό που δεν θα επαναληφθεί και έναν V12 που σύντομα θα αποτελεί παρελθόν, πολλοί εκτιμούν ότι η τιμή πώλησης θα ξεπεράσει κατά πολύ εκείνη μιας «απλής» Mercedes-Maybach S 680.