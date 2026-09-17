Για λίγες ημέρες, οι δρόμοι της Μεσσηνίας απέκτησαν άρωμα… Μονακό. Ferrari, Pagani, Bugatti, Aston Martin, Porsche και άλλα εξωτικά μοντέλα έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και στα πιο διάσημα σημεία του παγκόσμιου χάρτη του αυτοκινήτου.

Αφορμή ήταν το Supercar Owners Circle Weekend 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Costa Navarino την προηγούμενη εβδομάδα, συγκεντρώνοντας ιδιοκτήτες και συλλέκτες μερικών από τα πιο σπάνια και ακριβά αυτοκίνητα στον κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό κομβόι στους δρόμους της Μεσσηνίας και της ευρύτερης Πελοποννήσου, με τα supercars να περνούν από χωριά, πόλεις και παραθαλάσσιες περιοχές, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.

Αυτοκίνητα που κοστίζουν εκατομμύρια

Ανάμεσα στα μοντέλα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης ήταν η Aston Martin Valkyrie, η Ferrari Daytona SP3, η Pagani Huayra Codalunga, η Mercedes-AMG One και το Gordon Murray T.50. Στο ίδιο εντυπωσιακό σύνολο αναφέρθηκαν επίσης μοντέλα όπως η Bugatti Chiron και αυτοκίνητα της Koenigsegg, δημιουργώντας μια σπάνια συνύπαρξη αυτοκινητικών κατασκευών που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν δύσκολο να δει κανείς ακόμη και μεμονωμένα.

Από την Costa Navarino στους δρόμους της Μεσσηνίας

Το Supercar Owners Circle είναι ένα διεθνές δίκτυο ιδιοκτητών και συλλεκτών σπάνιων αυτοκινήτων, το οποίο διοργανώνει επιλεγμένες driving experiences σε διάφορα σημεία του κόσμου. Η φετινή διοργάνωση στην Ελλάδα είχε ως βάση την Costa Navarino, με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν διαδρομές σε μερικά από τα πιο όμορφα τοπία της Μεσσηνίας.

Η παρουσία του Supercar Owners Circle έδωσε, παράλληλα, μια διαφορετική προβολή στη Μεσσηνία, συνδυάζοντας τον τουρισμό υψηλού επιπέδου με μια εμπειρία που απευθύνεται σε λάτρεις της αυτοκίνησης από ολόκληρο τον κόσμο.