Ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή της πορεία πραγματοποιεί η MG, καθώς η μητρική SAIC Motor ανακοίνωσε την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου της μάρκας επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η νέα μονάδα θα δημιουργηθεί στην περιοχή της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, αποτελώντας το κέντρο της στρατηγικής «In Europe, for Europe» που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Η επένδυση υπολογίζεται στα 200 εκατ. ευρώ, με την παραγωγή να προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2028.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το νέο βιομηχανικό συγκρότημα δεν θα περιορίζεται μόνο στη συναρμολόγηση οχημάτων. Αντίθετα, θα περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης, εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της MG στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να φτάσει τα 120.000 οχήματα, ενώ το project εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει τη χρήση ευρωπαϊκών προμηθευτών και να αναπτύξει στενότερες συνεργασίες με τοπικούς τεχνολογικούς και βιομηχανικούς φορείς.

Η επιλογή της Ισπανίας δεν θεωρείται τυχαία. Η χώρα εξελίσσεται σε βασικό πόλο επενδύσεων για κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, με αρκετούς κατασκευαστές να αναζητούν ευρωπαϊκή παραγωγή ώστε να ενισχύσουν την παρουσία τους στην ήπειρο και να μειώσουν την εξάρτηση από εισαγωγές οχημάτων από την Κίνα.

Για τη MG, η δημιουργία του πρώτου της εργοστασίου στην Ευρώπη αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια εδραίωσης της μάρκας στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφει σταθερά αυξανόμενες πωλήσεις σε ηλεκτρικά, υβριδικά και συμβατικά μοντέλα.