Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φαίνεται πως δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζαμε. Και μάλιστα δεν έρχεται από κάποιο premium brand ή startup, αλλά από την MG, η οποία ετοιμάζεται να λανσάρει στην Ευρώπη το πρώτο μοντέλο με μπαταρία «ημι-στερεάς κατάστασης».

Πρόκειται για μια ενδιάμεση τεχνολογία ανάμεσα στις σημερινές μπαταρίες λιθίου και στις πλήρως solid-state που όλοι περιμένουν τα επόμενα χρόνια.

Το πρώτο μοντέλο που φέρνει την αλλαγή

Το μοντέλο που θα εγκαινιάσει τη νέα τεχνολογία είναι μια νέα έκδοση του MG4 EV, συγκεκριμένα η παραλλαγή Urban, η οποία αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2026. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιεί τη νέα μπαταρία «SolidCore», η οποία διαφοροποιείται από τις κλασικές μπαταρίες λιθίου στο εξής βασικό σημείο: μειώνει σημαντικά το υγρό στοιχείο στο εσωτερικό της.

Συγκεκριμένα, η νέα τεχνολογία περιέχει περίπου 5% υγρό ηλεκτρολύτη, όταν οι συμβατικές μπαταρίες φτάνουν περίπου το 20%. Και αυτό αλλάζει πολλά, καθώς οι ημι-στερεές μπαταρίες υπόσχονται μια σειρά από βελτιώσεις που μέχρι σήμερα αποτελούσαν ζητούμενο για τα EV.

Αρχικά, προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης. Παράλληλα, η νέα δομή τους επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση, με την MG να αναφέρει βελτίωση της τάξης του 15% σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις.

Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα είναι η καλύτερη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, ένα από τα βασικά «αγκάθια» των ηλεκτρικών σήμερα, ειδικά σε χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Σε επίπεδο αυτονομίας δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη στοιχεία για την ευρωπαϊκή έκδοση, όμως η τεχνολογία θεωρείται βήμα προς υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και καλύτερη συνολική απόδοση.

Η MG μπροστά από τους «μεγάλους»

Η MG, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο SAIC, φαίνεται να προηγείται στην πράξη, φέρνοντας μια τεχνολογία που μέχρι τώρα ακουγόταν ως «μελλοντική». Και αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι η εξέλιξη των EV δεν αφορά μόνο ακριβά μοντέλα, αλλά και προσιτά αυτοκίνητα.

Φυσικά, οι ημι-στερεές μπαταρίες δεν είναι το τελικό στάδιο. Οι πλήρως solid-state, με μηδενικό υγρό στοιχείο, παραμένουν ο μεγάλος στόχος της βιομηχανίας. Ωστόσο, η λύση της MG λειτουργεί ως «γέφυρα» προς εκείνη την τεχνολογία, προσφέροντας αρκετά από τα πλεονεκτήματα χωρίς το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα.