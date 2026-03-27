Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φαίνεται πως δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζαμε. Και μάλιστα δεν έρχεται από κάποιο premium brand ή startup, αλλά από την MG, η οποία ετοιμάζεται να λανσάρει στην Ευρώπη το πρώτο μοντέλο με μπαταρία «ημι-στερεάς κατάστασης».
Πρόκειται για μια ενδιάμεση τεχνολογία ανάμεσα στις σημερινές μπαταρίες λιθίου και στις πλήρως solid-state που όλοι περιμένουν τα επόμενα χρόνια.
Το πρώτο μοντέλο που φέρνει την αλλαγή
Το μοντέλο που θα εγκαινιάσει τη νέα τεχνολογία είναι μια νέα έκδοση του MG4 EV, συγκεκριμένα η παραλλαγή Urban, η οποία αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2026. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιεί τη νέα μπαταρία «SolidCore», η οποία διαφοροποιείται από τις κλασικές μπαταρίες λιθίου στο εξής βασικό σημείο: μειώνει σημαντικά το υγρό στοιχείο στο εσωτερικό της.
Συγκεκριμένα, η νέα τεχνολογία περιέχει περίπου 5% υγρό ηλεκτρολύτη, όταν οι συμβατικές μπαταρίες φτάνουν περίπου το 20%. Και αυτό αλλάζει πολλά, καθώς οι ημι-στερεές μπαταρίες υπόσχονται μια σειρά από βελτιώσεις που μέχρι σήμερα αποτελούσαν ζητούμενο για τα EV.
- Αρχικά, προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης. Παράλληλα, η νέα δομή τους επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση, με την MG να αναφέρει βελτίωση της τάξης του 15% σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις.
- Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα είναι η καλύτερη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, ένα από τα βασικά «αγκάθια» των ηλεκτρικών σήμερα, ειδικά σε χώρες της βόρειας Ευρώπης.
- Σε επίπεδο αυτονομίας δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη στοιχεία για την ευρωπαϊκή έκδοση, όμως η τεχνολογία θεωρείται βήμα προς υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και καλύτερη συνολική απόδοση.
Η MG μπροστά από τους «μεγάλους»
Η MG, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο SAIC, φαίνεται να προηγείται στην πράξη, φέρνοντας μια τεχνολογία που μέχρι τώρα ακουγόταν ως «μελλοντική». Και αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι η εξέλιξη των EV δεν αφορά μόνο ακριβά μοντέλα, αλλά και προσιτά αυτοκίνητα.
Φυσικά, οι ημι-στερεές μπαταρίες δεν είναι το τελικό στάδιο. Οι πλήρως solid-state, με μηδενικό υγρό στοιχείο, παραμένουν ο μεγάλος στόχος της βιομηχανίας. Ωστόσο, η λύση της MG λειτουργεί ως «γέφυρα» προς εκείνη την τεχνολογία, προσφέροντας αρκετά από τα πλεονεκτήματα χωρίς το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα.