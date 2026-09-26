Η MINI ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» στην Έκθεση Αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό ολόκληρη την οικογένεια μοντέλων της.

Στο περίπτερο της βρετανικής μάρκας, στο Hall 3, περίπτερο Α2, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη σύγχρονη γκάμα MINI, η οποία συνδυάζει τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα, τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και την ιδιαίτερη οδηγική αίσθηση που αποτελεί διαχρονικό γνώρισμα της εταιρείας. Ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας της MINI στην έκθεση θα είναι η Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όταν θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η ευρωπαϊκή πρεμιέρα μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Το MINI Countryman στο επίκεντρο

Σημαντική θέση στο περίπτερο θα έχει το MINI Countryman, το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας. Με αυξημένους χώρους, δυναμική σχεδίαση και χαρακτήρα που συνδυάζει τις καθημερινές μετακινήσεις με τις εξορμήσεις εκτός πόλης, απευθύνεται σε όσους αναζητούν την πρακτικότητα ενός σύγχρονου SAV (Sport Activity Vehicle), διατηρώντας παράλληλα την ξεχωριστή ταυτότητα της MINI. Το μοντέλο διατίθεται με κινητήρες βενζίνης και diesel με ήπια υβριδική τεχνολογία, καθώς και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές κίνησης ανάλογα με τις ανάγκες των οδηγών.

MINI Cooper Paul Smith Edition και Aceman

Δίπλα στο Countryman θα βρίσκεται το 5θυρο MINI Cooper Paul Smith Edition, το οποίο συνδυάζει τον εμβληματικό χαρακτήρα του MINI Cooper με την πρακτικότητα της πεντάθυρης διαμόρφωσης και τη δημιουργική σχεδιαστική προσέγγιση του Βρετανού σχεδιαστή Paul Smith.

Τη γκάμα συμπληρώνει το MINI Aceman, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό crossover της μάρκας, που τοποθετείται ανάμεσα στο MINI Cooper και το MINI Countryman. Με compact διαστάσεις και έξυπνη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων, αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση για την αστική μετακίνηση.

Cabrio και John Cooper Works με διαφορετικό χαρακτήρα

Την open-air πλευρά της MINI θα εκπροσωπεί το MINI Cabrio, ενώ η αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας θα εκφράζεται μέσα από τη σειρά MINI John Cooper Works (JCW). Τα μοντέλα JCW ξεχωρίζουν για τις υψηλές επιδόσεις, τα δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που αντλούν έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μεταφέροντας το αγωνιστικό DNA της MINI στον δρόμο.