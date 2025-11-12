Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τι να πει κανείς για αυτό το μοντέλο-θρύλος της Mitsubishi. Από τον τερματισμό της παραγωγής του το 2016, η αυτοκινητοβιομηχανί έχασε έναν πρωταγωνιστή, έναν δημιουργό συναισθημάτων και ακραία πρόσφυσης.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία όμως, το Lancer Evolution παραμένει ένα ανοιχτό θέμα στους κύκλους της Mitsubishi, δίνοντας λόγο στους φίλους της μάρκας, να κρατούν τη φλόγα ζωντανή. Πιο συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξη του στο αυστραλιανό Drive, ο δημιουργός του συστήματος τετρακίνησης Super All-Wheel Control της Mitsubishi, Kaoru Sawase, δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να “ονειρεύεται” την κατασκευή ενός νέου Lancer Evolution.

Ενώ ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε ότι ένα νέο Evo βρίσκεται σε εξέλιξη, τα σχόλιά του δείχνουν ότι η ιδέα εξακολουθεί να είναι ζωντανή μέσα στα γραφεία της Mitsubishi. “Έχουμε ένα όνειρο, φυσικά, για το Lancer Evolution. Είναι το προσωπικό μου όνειρο. Έχουμε μεγάλο εύρος τεχνολογιών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε”, ήταν τα ακριβή του λόγια.

Παρά το γεγονός πως αυτό το… όνειρο μπορεί να απέχει αρκετά από την πραγματοποίηση του, ο Sawase σημείωσε ότι οποιοδήποτε νέο Evo θα πρέπει αναγκαστικά να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες κινητήρων. Ανέφερε ότι ένα μελλοντικό μοντέλο πιθανότατα θα περιλαμβάνει «ηλεκτροκίνηση», η οποία θα μπορούσε να κυμαίνεται από μια συμβατική υβριδική διάταξη έως ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα. Ωστόσο, με βάση τα πρόσφατα πρωτότυπα της Mitsubishi, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι ένα νέο Evo -αν ποτέ υλοποιηθεί- δεν θα γίνει πλήρως ηλεκτρικό, αλλά υβριδικό ή Plug-in.

Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος και αγορά για ένα νέο EVO ή έχει κλείσει οριστικά ο κύκλος του;