Μια από τις πιο σπάνιες και ιστορικά σημαντικές Ferrari στον κόσμο, η Ferrari 250 GTO Bianco Speciale, θα βγει σε δημοπρασία στις αρχές του 2026, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στην παγκόσμια αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ξεχωρίζει όχι μόνο για την σπανιότητά του αλλά και για το αγωνιστικό του παρελθόν, καθιστώντας το μια εξαιρετικά σημαντική προσφορά στις δημοπρασίες αυτοκινήτων υψηλού προφίλ.

Η Ferrari 250 GTO θεωρείται ευρέως ένα από τα πιο συλλεκτικά αυτοκίνητα στον κόσμο, με μόλις 36 μονάδες να έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1962 και 1964. Αν και όλες οι 250 GTO είναι εξαιρετικά σπάνιες, αυτή η συγκεκριμένη, Bianco Speciale, ξεχωρίζει για έναν μοναδικό λόγο: είναι η μοναδική που έφυγε από το εργοστάσιο της Ferrari σε λευκή βαφή, μια επιλογή που δεν επαναλήφθηκε ποτέ σε άλλο μοντέλο της σειράς.

Ιστορία και αγωνιστική κληρονομιά

Η Bianco Speciale (Chassis No. 3729GT) πρωτοπαραδόθηκε στον Βρετανό ιδιοκτήτη αγωνιστικής ομάδας, John Coombs. Από την πρώτη μέρα ενσωμάτωσε μοναδικές τροποποιήσεις, όπως ανοίγματα στο καπό, επιπλέον εσοχές για ψύξη και άλλα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μαρτυρούν τη χρήση της στην πίστα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της ζωής της, συμμετείχε σε σημαντικούς αγώνες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων RAC Tourist Trophy στο Goodwood και Guards Trophy στο Brands Hatch, όπου σημείωσε αξιοσημείωτες επιδόσεις.

Μετά την αγωνιστική της καριέρα, το αυτοκίνητο άλλαξε χέρια αρκετές φορές. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 πέρασε στα χέρια του Jack Sears, που το κατείχε για πολλά χρόνια, πριν το αυτοκίνητο γίνει μέρος της συλλογής του Jon Shirley, πρώην προέδρου και COO της Microsoft.

Το αυτοκίνητο διατηρεί την πρωτότυπη μηχανική του κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του V12 κινητήρα των 3,0 λίτρων, των έξι διπλών καρμπιρατέρ Weber και του χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων. Παρά το πέρασμα του χρόνου, δεν έχει υποστεί ολική αποκατάσταση. Έχει διατηρηθεί, συντηρηθεί και επισκευαστεί όπου και όταν χρειάστηκε, αλλά παραμένει πιο κοντά στην αρχική του μορφή από πολλές άλλες GTO.

Αναμενόμενη αξία και ενδιαφέρον στη δημοπρασία

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Mecum Auctions Kissimmee 2026 στη Φλόριντα, ένα από τα κορυφαία γεγονότα για συλλεκτικά αυτοκίνητα. Με δεδομένη τη σπανιότητα και τη μοναδικότητα της Bianco Speciale, οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι η τιμή του ενδέχεται να ξεπεράσει τα $50 εκατομμύρια, και σε ορισμένες προβλέψεις να αγγίξει ή ακόμα και να ξεπεράσει τα $70 εκατομμύρια – ποσά που θα το τοποθετούσαν ανάμεσα στα πιο ακριβά αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί ποτέ. Για σύγκριση, άλλες Ferrari 250 GTO έχουν πουληθεί σε τιμές άνω των $50 εκατομμυρίων σε προηγούμενες δημοπρασίες, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές.

Σημασία για την αγορά συλλεκτικών

Το ενδιαφέρον για την 250 GTO Bianco Speciale αντικατοπτρίζει τη διαρκή ζήτηση στις αγορές συλλεκτικών αυτοκινήτων για σπάνια και ιστορικά σημαντικά μοντέλα. Με τους τεχνολογικούς συλλέκτες, επενδυτές και παραδοσιακούς λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων να ανταγωνίζονται για τέτοια κομμάτια, η δημοπρασία αυτή αναμένεται να είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του 2026 στον κόσμο των αυτοκινήτων.