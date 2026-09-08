Υπάρχουν Ferrari που είναι σπάνιες και υπάρχουν Ferrari που αποτελούν πραγματικά μοναδικές περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη Ferrari Enzo ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς είναι η μοναδική που έφυγε από το Μαρανέλο βαμμένη από το εργοστάσιο σε ματ Nero Opaco.

Η Enzo του 2004 επιστρέφει τώρα σε δημοπρασία μέσω της RM Sotheby’s, η οποία τη διαθέτει ιδιωτικά μέσω της πλατφόρμας Sealed. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό της συναλλαγής δεν θα δημοσιοποιηθεί, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο να προβλεφθεί πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η αξία της.

Παραγγελία από τη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι

Το αυτοκίνητο παραγγέλθηκε αρχικά από μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι, γεγονός που εξηγεί και την ασυνήθιστη διαμόρφωσή του. Σε αντίθεση με μια απλή μεταγενέστερη βαφή, το ματ μαύρο δεν εφαρμόστηκε εκ των υστέρων. Η Ferrari κατασκεύασε εξαρχής τη συγκεκριμένη Enzo το 2004 με το Nero Opaco ως εργοστασιακό χρώμα.

Στο εσωτερικό επιλέχθηκε μαύρο δέρμα, ενώ τα κόκκινα όργανα δημιουργούν την απαραίτητη αντίθεση και ολοκληρώνουν τη διαμόρφωση. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν θυμηθεί κανείς πόσο περιορισμένη ήταν η παραγωγή της Enzo. Με 400 μοντέλα να έχουν κατασκευαστεί συνολικά, η ύπαρξη μίας και μοναδικής εργοστασιακής Enzo σε ματ μαύρο την τοποθετεί αυτομάτως σε ξεχωριστή κατηγορία για τους συλλέκτες.

Μόλις 5.740χλμ.

Κάτω από το ιδιαίτερο αμάξωμα βρίσκεται ατμοσφαιρικός ο V12 κινητήρας απόδοσης 660 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με το ακραίο για την εποχή σχεδιαστικό πακέτο της Ferrari, με το αμάξωμα να φέρει την υπογραφή του Pininfarina και του Ken Okuyama. Στο κοντέρ αναγράφονται μόλις 5.740 χιλιόμετρα.

Service 127.000 δολαρίων

Το 2022 μεταφέρθηκε στην Ευρώπη, όπου πέρασε από τα χέρια της Carrozzeria Zanasi, ενός οίκου που συνεργάζεται με τη Ferrari για τα προγράμματα Icona και Tailor Made. Η Enzo υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εργασίες, συνολικού κόστους περίπου 127.000 δολαρίων, με ό,τι χρειαζόταν να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται και το αμάξωμα να βάφεται ξανά στο αυθεντικό Nero Opaco. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο συντηρήθηκε από εξειδικευμένα συνεργεία Ferrari.

Πόσο μπορεί να αξίζει;

Η αγορά των Ferrari Enzo βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ανάλογα με την κατάσταση, την προέλευση, τη διαμόρφωση και το ιστορικό κάθε αυτοκινήτου, οι συναλλαγές μπορούν να φτάσουν σε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, μόλις τον Αύγουστο του 2026 μία Enzo του 2003, βαμμένη σε γυαλιστερό Nero D.S. με κόκκινο εσωτερικό, πουλήθηκε για 10,675 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία The Quail.