Η μοναδική Ferrari 250 GTO εργοστασιακού λευκού χρώματος (Bianco Speciale), ένα από τα μόλις 36 παραγόμενα σύνολα της ιστορικής σειράς 250 GTO, πωλήθηκε σε πρόσφατη δημοπρασία της Mecum Auctions στο Kissimmee της Florida έναντι 38,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τιμή αυτή αποτέλεσε την υψηλότερη που επιτεύχθηκε στον συγκεκριμένο οίκο το τελευταίο έτος, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα απόλυτα ρεκόρ που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν στον χώρο των συλλεκτικών αυτοκινήτων.

Το εν λόγω αυτοκίνητο φέρει το πλαίσιο 3729GT και ξεχωρίζει για το εργοστασιακό λευκό χρώμα, που το καθιστά μοναδικό ανάμεσα στις κλασικές 250 GTO, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι βαμμένες σε παραδοσιακό Rosso Corsa. Εκτός από τη σπανιότητα του χρώματος, η ιστορία του συνδέεται με σημαντικούς αγώνες και συλλέκτες της εποχής, καθιστώντας το ξεχωριστό στον κόσμο των αυτοκινήτων-αντικειμένων τέχνης.

Η Bianco Speciale (Chassis No. 3729GT) πρωτοπαραδόθηκε στον Βρετανό ιδιοκτήτη αγωνιστικής ομάδας, John Coombs. Από την πρώτη μέρα ενσωμάτωσε μοναδικές τροποποιήσεις, όπως ανοίγματα στο καπό, επιπλέον εσοχές για ψύξη και άλλα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μαρτυρούν τη χρήση της στην πίστα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της ζωής της, συμμετείχε σε σημαντικούς αγώνες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων RAC Tourist Trophy στο Goodwood και Guards Trophy στο Brands Hatch, όπου σημείωσε αξιοσημείωτες επιδόσεις. Μετά την αγωνιστική της καριέρα, άλλαξε χέρια αρκετές φορές. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 πέρασε στα χέρια του Jack Sears, που την κατείχε για πολλά χρόνια, πριν γίνει μέρος της συλλογής του Jon Shirley, πρώην προέδρου και COO της Microsoft.

Το αυτοκίνητο διατηρεί την πρωτότυπη μηχανική του κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του V12 κινητήρα των 3,0 λίτρων, των έξι διπλών καρμπιρατέρ Weber και του χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων. Αποδίδει 300 άλογα, κάνει το 0-100 σε 5 δευτ. έχοντας τελική στα 274χλμ./ώρα. Παρά το πέρασμα του χρόνου, δεν έχει υποστεί ολική αποκατάσταση. Έχει διατηρηθεί, συντηρηθεί και επισκευαστεί όπου και όταν χρειάστηκε, αλλά παραμένει πιο κοντά στην αρχική του μορφή από πολλές άλλες GTO.

Παρά το εντυπωσιακό ποσό, η τιμή δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προηγούμενα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί για τη 250 GTO. Σε δημοπρασία του 2018, άλλο ένα παράδειγμα της ίδιας σειράς είχε αλλάξει χέρια περίπου στα 70 εκατ. δολάρια σε ιδιωτική πώληση, ενώ άλλες 250 GTO έχουν φτάσει σε τιμές άνω των 48 εκατ. δολαρίων στις δημοπρασίες των τελευταίων ετών.

Ο νέος ιδιοκτήτης, σύμφωνα με αναφορές, είναι γνωστός συλλέκτης από την Καλιφόρνια, που έχει ήδη στη συλλογή του αρκετά άλλα εμβληματικά μοντέλα της Ferrari, αποκαλώντας αυτή τη λευκή 250 GTO ένα από τα πιο ξεχωριστά αποκτήματα του.

Η δημοπρασία της Mecum στο Kissimmee συγκέντρωσε επίσης και άλλες αξιοσημείωτες πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας πως η αγορά των κλασικών αυτοκινήτων παραμένει ιδιαίτερα ενεργή και ανταγωνιστική, με τους συλλέκτες να τοποθετούν υψηλές αξίες σε ιστορικά και σπάνια αντικείμενα.