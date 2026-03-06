Η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και η BYD μόλις έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα μπαταρία της, μπορεί να προσφέρει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων σε ορισμένα ηλεκτρικά μοντέλα της. Αυτή η επίδοση αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με την πρώτη γενιά της Blade Battery, η οποία συνήθως έδινε περίπου 600χλμ. αυτονομίας σε αντίστοιχα οχήματα. Τα πρώτα μοντέλα που αναμένεται να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία είναι premium οχήματα του ομίλου, όπως τα Yangwang U7 και Denza Z9 GT, τα οποία μπορούν να ξεπεράσουν το φράγμα των 1.000χλμ. με μία φόρτιση.

Φόρτιση σε χρόνο… ανεφοδιασμού βενζίνης

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της νέας μπαταρίας είναι η εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση καθώς η BYD ανακοίνωσε ότι η νέα Blade Battery μπορεί να φορτίσει:

από 10% έως 70% σε περίπου 5 λεπτά

από 10% έως 97% σε περίπου 9 λεπτά

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε ένα νέο σύστημα “flash charging” υψηλής ισχύος, το οποίο συνδυάζεται με βελτιωμένη διαχείριση θερμότητας και αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική μπαταρίας. Μάλιστα η BYD υποστηρίζει ότι η νέα γενιά της Blade Battery μπορεί να φορτίσει από 20% έως 97% σε λιγότερο από 12 λεπτά ακόμη και στους −20°C, ενώ διατηρεί υψηλό ποσοστό της χωρητικότητάς της.

Σε δοκιμές μάλιστα που έγιναν μετά από 24 ώρες έκθεσης της μπαταρίας σε θερμοκρασία −30°C, η φόρτιση παρέμεινε ιδιαίτερα γρήγορη, δείχνοντας ότι η τεχνολογία στοχεύει να λύσει ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των EV σε ψυχρά κλίματα.

Τέλος, η νέα μπαταρία διαθέτει και αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα (περίπου 190-210 Wh/kg), κάτι που συμβάλλει στην αύξηση της αυτονομίας χωρίς σημαντική αύξηση βάρους. Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι η μπαταρία έχει περάσει αυστηρές δοκιμές ασφάλειας, όπως δοκιμές διάτρησης και πρόσκρουσης, οι οποίες θεωρούνται από τις πιο απαιτητικές στον κλάδο.