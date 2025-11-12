Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσης της γκάμας των compact αυτοκινήτων της, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και επίκαιρη. Ένα από τα μοντέλα που θα αλλάξουν και θα αναβαθμιστούν σημαντικά, θα είναι και η GLB, η οποία στις 8 Δεκεμβρίου θα αποκαλυφθεί πλήρως. Μέχρι τότε όμως, έχουμε εικόνα του εσωτερικού και αξίζει να τη δούμε.

Από τις εξωτερικές καμουφλαρισμένες (με χιόνι) φωτογραφίες της εταιρίας, φαίνεται πως το SUV, διατηρεί το τετραγωνισμένο (boxy) εξωτερικό του, λαμβάνοντας μερικές νέες μοντέρνες σχεδιαστικές πινελιές. Στο εσωτερικό όμως αλλάζουν όλα και η εταιρία φρόντισε να το ξεκαθαρίσει, δημοσιεύοντας μερικές κανονικές φωτογραφίες.

Όπως και με τις νέες CLA και CLA Shooting Brake που παρουσιάστηκαν νωρίτερα φέτος, η ανανεωμένη GLB υιοθετεί μια διάταξη τριπλής οθόνης που ουσιαστικά καλύπτει όλο το ταμπλό. Βέβαια, η τριπλή διάταξη MBUX Superscreen θα είναι προαιρετική, καθώς οι βασικές εκδόσεις θα παραλείπουν την οθόνη στην πλευρά του συνοδηγού.

Η Mercedes δεν έχει αποκαλύψει τα μεγέθη των οθονών, αλλά πιθανότατα θα υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και δύο οθόνες αφής 14 ιντσών. Η διάταξη φαίνεται να μεταφέρεται από την CLA, με μερικά φυσικά χειριστήρια τοποθετημένα μπροστά από την «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα.

Παράλληλα, μια τεράστια πανοραμική γυάλινη οροφή θα περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό την οποία όσοι θέλουν μπορούν να αναβαθμίσουν σε μια πιο εκλεπτυσμένη έκδοση η οποία θα μπορεί να μεταβεί από διαφανή σε αδιαφανή με το πάτημα ενός κουμπιού. Μάλιστα, υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα η συγκεκριμένη οροφή να είναι και γεμάτη με φωτιζόμενα αστέρια.

Η βασική διαφορά μεταξύ της CLA και της GLB έγκειται στο πίσω μέρος, όπου η Mercedes προσφέρει μια προαιρετική τρίτη σειρά καθισμάτων με δύο ξεχωριστά καθίσματα. Η συρόμενη δεύτερη σειρά είναι στάνταρ στις εκδόσεις επτά θέσεων και προαιρετική στις εκδόσεις πέντε θέσεων. Το ακόμα καλύτερο είναι πως όταν δεν χρειάζονται, τα πίσω καθίσματα μπορούν να διπλωθούν επίπεδα στο δάπεδο του χώρου αποσκευών για να εκτιναχθεί η χωρητικότητα του.

Τέλος, όσον αφορά το τεχνολογικό κομμάτι, η GLB θα διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Αυτά θα υποστηρίζονται από οκτώ κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ, 12 υπερηχητικούς αισθητήρες και έναν υδρόψυκτο υπολογιστή υψηλής απόδοσης με επαρκή αποθέματα ενέργειας για μελλοντικές λειτουργίες και τακτικές ασύρματες ενημερώσεις.

Με το ντεμπούτο της να απέχει λιγότερο από ένα μήνα, η αυτοκινητοβιομηχανία ολοκληρώνει τις δοκιμές στο Κέντρο Τεχνολογίας της Mercedes στο Σίντελφινγκεν. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η GLB υποβάλλεται σε δοκιμές σε κρύο καιρό σε κλιματικές αεροδυναμικές σήραγγες που μπορούν να προσομοιώσουν θερμοκρασίες έως και -40°C, ακόμα και χιονοθύελλες.