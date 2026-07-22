Η Mercedes-Maybach παρουσίασε την ανανεωμένη GLS 680, η οποία μπορεί να μην αλλάζει ριζικά σχεδιαστικά, όμως αποκτά σημαντικές βελτιώσεις σε εμφάνιση, τεχνολογία και μηχανικά μέρη. Το πολυτελές SUV διατηρεί τον χαρακτήρα του, αλλά προσθέτει ακόμη περισσότερες πινελιές πολυτέλειας, στοχεύοντας ευθέως στην κορυφή της κατηγορίας.

Φωτιζόμενη μάσκα και νέες 23άρες ζάντες

Οι αλλαγές ξεκινούν από το εμπρός μέρος, όπου δεσπόζει η νέα χαρακτηριστική μάσκα της Maybach με φωτιζόμενο περίγραμμα, ενώ ανασχεδιασμένοι είναι και οι προβολείς, οι οποίοι αποκτούν λεπτομέρειες σε ροζ χρυσό.

Το SUV αποκτά επίσης νέους προφυλακτήρες, φρέσκα σχέδια για τις ζάντες αλουμινίου και νέες διχρωμίες αμαξώματος μέσω του προγράμματος Manufaktur. Για πρώτη φορά προσφέρονται και σφυρήλατες ζάντες 23 ιντσών με αυτοϊσορροπούμενο κεντρικό έμβλημα της Mercedes, το οποίο παραμένει πάντα όρθιο όταν περιστρέφεται ο τροχός.

Ένα σαλόνι πολυτελείας με Dolby Atmos

Οι πίσω επιβάτες ταξιδεύουν σε δύο ανεξάρτητα Executive καθίσματα με λειτουργίες θέρμανσης, εξαερισμού και πολλαπλών προγραμμάτων μασάζ, ενώ προαιρετικά διατίθενται αναδιπλούμενα υποπόδια, ψυγείο για ποτά ή σαμπάνια και ειδικές θήκες για ποτήρια.

Το σύστημα πολυμέσων MBUX εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες, ενώ το ηχοσύστημα Burmester High-End 4D υποστηρίζει πλέον Dolby Atmos, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει αίθουσα συναυλιών. Παράλληλα, το σύστημα καθαρισμού αέρα και αρωματισμού της καμπίνας έχει αναβαθμιστεί για ακόμη υψηλότερο επίπεδο άνεσης.

V8 biturbo με 603 ίππους

Κάτω από το μεγάλο καπό εξακολουθεί να βρίσκεται ο γνωστός 4 λτ. V8 biturbo, ο οποίος πλέον αποδίδει 603 ίππους και 850 Nm ροπής, υποβοηθούμενος από σύστημα 48V mild hybrid που προσφέρει επιπλέον ηλεκτρική υποβοήθηση στις επιταχύνσεις. Η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος 4MATIC και του αυτόματου κιβωτίου 9G-TRONIC, ενώ η Mercedes έχει προχωρήσει και σε εσωτερικές αλλαγές στον κινητήρα, όπως νέους αντικραδασμικούς άξονες, με στόχο ακόμη πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.

Η άνεση παραμένει προτεραιότητα

Η ανανεωμένη GLS 680 εξοπλίζεται με εξελιγμένη αερανάρτηση, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα από αισθητήρες και κάμερες ώστε να προσαρμόζει προληπτικά τη λειτουργία της ανάλογα με τις ανωμαλίες του δρόμου. Στόχος της Mercedes-Maybach είναι η αίσθηση ότι το μεγάλο SUV «επιπλέει» στην άσφαλτο, ακόμη και σε δρόμους με κακή ποιότητα οδοστρώματος, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα σταθερότητας.

Πότε έρχεται

Η παραγωγή της νέας Mercedes-Maybach GLS 680 θα ξεκινήσει εντός του έτους με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται προς τα τέλη του 2026. Η τιμή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 200.000 ευρώ ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις εξατομικεύσεις του προγράμματος Manufaktur.