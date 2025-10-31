Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Στην προσπάθειά της να συνεχίσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα βενζίνης, αλλά παράλληλα να μειώσει τις εκπομπές ρύπων, η Mazda μόλις ανακοίνωσε μια νέα τεχνολογία που είναι ακόμη πιο πρωτότυπη από τους περιστροφικούς κινητήρες της.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ακόμα επενδύει στους Wankel κινητήρες (πλέον και ως range extender σύνολα), δοκιμάζει τη δέσμευση CO2 απευθείας από τον κινητήρα κατά την οδήγηση. Μάλιστα δεν πρόκειται για κάποια θεωρία. Αντιθέτως η Mazda θα ξεκινήσει τις δοκιμές τον επόμενο μήνα στο πίσω μέρος ενός από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της.

Η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα υπάρχει σαν ιδέα εδώ και χρόνια, όπου το ατμοσφαιρικό CO2 ανακτάται και αποθηκεύεται ως αέρας ή ως καθαρός άνθρακας. Το πρόβλημα όμως είναι πως η συγκέντρωση CO2 στον ατμοσφαιρικό αέρα, δεν είναι αρκετά υψηλή για εύκολη δέσμευση.

Η Mazda το παίρνει κατευθείαν από το σύστημα εξάτμισης, όπου υπάρχει 14% συγκέντρωση CO2. Αυτό είναι 350 φορές περισσότερο CO2 από ό,τι στον αέρα, και η συγκέντρωση του είναι ευκολότερη και λιγότερο ενεργοβόρα. Η Mazda δεν εξηγεί ακριβώς πώς λειτουργεί η τεχνολογία της, αλλά λέει ότι πρέπει να βάλει ένα ειδικό πορώδες στερεό υλικό (dedicated solid adsorbent), το οποίο πετυχαίνει επιλεκτική δέσμευση ενός συγκεκριμένου αερίου.

Η τοποθέτηση ενός τέτοιου υλικού στην εξάτμιση μπορεί να είναι μεγάλη υπόθεση, καθώς εάν εμποδίζει τη ροή των καυσαερίων, τότε ο κινητήρας θα λειτουργεί λάθος. Η Mazda πιστεύει ότι έλυσε αυτό το πρόβλημα, αλλά πρέπει να το αποδείξει. Ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξει μια νέα τεχνολογία που δεν θα εμποδίσει την απόδοση είναι να συμμετάσχει σε αγώνες. Έτσι, η εταιρία δοκιμάζει τη λειτουργία δέσμευσης CO2 στο αγωνιστικό της αυτοκίνητο Super Taikyu.

Η τεχνολογία θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί τις ανάγκες ισχύος και την ανθεκτικότητα που απαιτούνται για τον αγώνα. Ταυτόχρονα, η Mazda θα πρέπει να δείξει ότι το αυτοκίνητό της με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μπορεί στην πραγματικότητα να απορροφήσει και να αποθηκεύσει CO2. Οι πιθανές χρήσεις του παγιδευμένου CΟ2 είναι αρκετές, όπως η χρήση τους για την κατασκευή e-fuels.

Ο Masahiro Moro, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mazda, δήλωσε: «Η φράση “Η χαρά της οδήγησης τροφοδοτεί ένα βιώσιμο αύριο” εκφράζει όχι μόνο το θεμελιώδες πνεύμα της Mazda, αλλά και τον πυρήνα των μελλοντικών προκλήσεών της. Στο πλαίσιο της κοινής παγκόσμιας αποστολής για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα, η Mazda πιστεύει ότι η χαρά της οδήγησης μπορεί να αποτελέσει δύναμη για θετική αλλαγή για την κοινωνία και τον πλανήτη. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην εκπλήρωση της επιθυμίας όσων αγαπούν τα αυτοκίνητα και επιθυμούν να συνεχίσουν να οδηγούν όσο το δυνατόν περισσότερο».