Η Nissan βρίσκεται ξανά στην επίθεση. Πριν λίγες ημέρες αποκάλυψε το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Juke και τώρα αποκαλύπτει (έστω και αν κράτησε αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες για την επίσημη παρουσίαση) την πέμπτη γενιά του μεγαλύτερου X-Trail.

Το μοντέλο, που σε άλλες αγορές είναι γνωστό και ως Rogue, έρχεται με αναβαθμισμένο σχεδιασμό, νέες τεχνολογίες και κυρίως μία διαφορετική φιλοσοφία υβριδικής κίνησης που το ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά, όπου ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μπορεί να κινεί απευθείας τους τροχούς, το σύστημα e-Power της Nissan λειτουργεί διαφορετικά. Ο βενζινοκινητήρας δεν έχει μηχανική σύνδεση με τους τροχούς, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γεννήτρια για την παραγωγή ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κίνηση του οχήματος. Το αποτέλεσμα είναι μία εμπειρία οδήγησης που προσεγγίζει αυτή ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, χωρίς όμως την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή (η εταιρία για την ώρα δεν έχει δώσει περισσότερα στοιχεία για τον βενζινοκινητήρα ή τους ηλεκτροκινητήρες-μπαταρίες).

Η Nissan με την τεχνολογία e-Power, επιχειρεί να δώσει στον οδηγό την αίσθηση της ηλεκτρικής οδήγησης (άμεση απόκριση, γραμμική επιτάχυνση και χαμηλό θόρυβο) χωρίς το άγχος της αυτονομίας ή της φόρτισης. Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αγορές όπου οι υποδομές φόρτισης δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένες, προσφέροντας μία πιο «ομαλή» μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Σε επίπεδο σχεδίασης, το νέο μοντέλο αποκτά πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση, με ανανεωμένα φωτιστικά σώματα και πιο έντονες γραμμές, ακολουθώντας τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Nissan. Παράλληλα, στο εσωτερικό δίνεται έμφαση στην τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα, με μεγάλες οθόνες, ψηφιακό πίνακα οργάνων και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Εικόνα από το πίσω μέρος δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, όμως θεωρείστε δεδομένα τα φώτα LED αλλά και μία μπάρα LED.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του X-Trail παραμένει η πρακτικότητα. Το μοντέλο θα συνεχίζει να προσφέρεται με διάταξη έως και επτά θέσεων, διατηρώντας τον οικογενειακό του χαρακτήρα.