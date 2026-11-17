Ποιος θα φανταζόταν ότι τα φύλλα ενός ανανά θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την κατασκευή εξωτερικών τμημάτων ενός αυτοκινήτου; Η Nissan, πάντως, φαίνεται πως βλέπει σε αυτά μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς ανακοίνωσε μια νέα τεχνολογία που αξιοποιεί τις ίνες τους για τη δημιουργία σύνθετων υλικών υψηλών επιδόσεων.

Η Nissan ανέπτυξε για πρώτη φορά παγκοσμίως εξωτερικό εξάρτημα αμαξώματος από πλαστικό ενισχυμένο με φυσικές ίνες (Natural Fiber Reinforced Plastic – NFRP), χρησιμοποιώντας ίνες που προέρχονται από φύλλα ανανά. Η εξέλιξη δεν αφορά απλώς μια εναλλακτική οικολογική πρώτη ύλη. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υλικό που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ιδιαίτερα σκληρών συνθηκών, όπως αυτές που συναντώνται στους αγώνες αυτοκινήτου.

Από τα φύλλα του ανανά στο αμάξωμα ενός αυτοκινήτου

Η διαδικασία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχικά, εξάγουν τις ίνες από τα φύλλα του ανανά και τις μετατρέπουν σε επίπεδο νήμα. Στη συνέχεια, το νήμα υφαίνεται ώστε να δημιουργηθεί ένα ύφασμα, το οποίο χρησιμοποιείται ως ενίσχυση σε ένα σύνθετο υλικό με ρητίνη. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ένα νέο είδος φυσικά ενισχυμένου πλαστικού, το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί σε εξωτερικά τμήματα αμαξώματος. Η Nissan αναφέρει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, από την επεξεργασία των ινών μέχρι την ύφανση και την ενσωμάτωσή τους στο σύνθετο υλικό, αποτελεί παγκόσμια πρωτιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εσωτερικές δοκιμές της ιαπωνικής εταιρείας, το νέο υλικό εμφανίζει μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό από τα συμβατικά φυσικά σύνθετα υλικά που βασίζονται σε ίνες λιναριού. Προς το παρόν, πάντως, η Nissan δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία ή αναλυτικά αποτελέσματα των δοκιμών της.

Γιατί επέλεξε τα φύλλα ανανά;

Η επιλογή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν έγινε τυχαία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Nissan, οι οποίοι βασίζονται σε στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για την παγκόσμια παραγωγή ανανά το 2024, περισσότερα από 50 εκατομμύρια τόνοι φύλλων ανανά απορρίπτονται κάθε χρόνο χωρίς να αξιοποιούνται. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα τεράστιο απόθεμα αγροτικών υπολειμμάτων που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιείται σε ανάλογη κλίμακα. Η Nissan και η FOOD REBORN επιχειρούν να του δώσουν μια δεύτερη ζωή, μετατρέποντάς το σε πρώτη ύλη για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και ενδεχομένως για άλλους κλάδους, όπως η κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού. Η προσπάθεια εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Nissan Green Program 2030, μέσω του οποίου η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από φυσικούς πόρους και να αυξήσει τη χρήση πιο βιώσιμων υλικών στα οχήματά της.

Στο επίκεντρο και οι αγώνες αυτοκινήτου

Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τη Nissan στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου υλικού είναι οι ανάγκες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σε ορισμένες κατηγορίες αγώνων με αυτοκίνητα που βασίζονται σε μοντέλα παραγωγής, οι κανονισμοί προβλέπουν τη χρήση πλαστικών ενισχυμένων με φυσικές ίνες όταν τροποποιούνται εξωτερικά τμήματα του αμαξώματος. Ωστόσο, η προμήθεια τέτοιων υλικών δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς οι εξειδικευμένοι κατασκευαστές είναι περιορισμένοι, κάτι που επηρεάζει τόσο τη διαθεσιμότητα, όσο και το κόστος. Η νέα τεχνολογία θα μπορούσε, επομένως, να προσφέρει μια επιπλέον λύση στις αγωνιστικές ομάδες, εφόσον περάσει με επιτυχία στο στάδιο της ευρύτερης παραγωγής.

Σε αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η συνεργασία των δύο εταιρειών. Η Nissan παραχωρεί στην FOOD REBORN άδεια χρήσης της τεχνογνωσίας της για την παραγωγή του επίπεδου νήματος, του υφάσματος, αλλά και του λεγόμενου prepreg. Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο υλικό, στο οποίο οι ίνες έχουν εμποτιστεί με ρητίνη και είναι έτοιμες για τη διαδικασία μορφοποίησης.

Θα δούμε αυτοκίνητα παραγωγής με φύλλα ανανά;

Προς το παρόν, η Nissan δεν έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο υλικό σε κάποιο μοντέλο μαζικής παραγωγής. Ούτε έχει δώσει στοιχεία για το κόστος, το βάρος, τις ποσότητες που θα μπορούν να παραχθούν ή το χρονοδιάγραμμα εμπορικής αξιοποίησής του. Το πρώτο εξωτερικό πάνελ που κατασκευάστηκε με τη συγκεκριμένη τεχνολογία θα παρουσιαστεί στην έκθεση SAMPE Japan Advanced Materials Technology Exhibition 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου στο Τόκιο.

Εάν η νέα μέθοδος αποδειχθεί βιώσιμη και σε επίπεδο παραγωγής, τότε ένα υλικό που σήμερα προέρχεται από φύλλα τα οποία πετιούνται μετά τη συγκομιδή του ανανά θα μπορούσε να αποκτήσει θέση σε έναν από τους πιο απαιτητικούς βιομηχανικούς κλάδους. Και ίσως στο μέλλον να βλέπουμε αυτοκίνητα με αμάξωμα που θα κρύβει μέσα του κάτι από… τροπικό φρούτο.