Με το πρόγραμμα All Clear Service, η ιαπωνική εταιρία προσφέρει απαραίτητη φροντίδα για το Nissan σας πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, μαζί με προνομιακές εκπτώσεις .

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:

• ΔΩΡΕΑΝ Καλοκαιρινό Έλεγχο 25 Σημείων

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Ανταλλακτικά Service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων) και στα Ανταλλακτικά Επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες, θερμοστάτης)

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan

• ΔΩΡΕΑΝ Nissan Assistance για Ένα Έτος, με Πανευρωπαϊκή Κάλυψη

Για να μην βρεθείτε εκτός απροόπτων και οι καλοκαιρινές εξορμήσεις σας μετατραπούν σε εφιάλτη, φροντίστε εκ των προτέρων να έχετε ένα ασφαλές και καλοσυντηρημένο όχημα. Φυσικά ο καλύτερος και πιο εγγυημένος τρόπος είναι τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα γνήσια ανταλλακτικά, που μαζί με το εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη συντήρηση και επισκευή. Σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Nissan, αλλά και στo www.nissan.gr