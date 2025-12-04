Το ηλεκτρικό OMODA 5 EV και το JAECOO 7 πρωταγωνίστησαν σε μία από τις πιο εντυπωσιακές δοκιμασίες φωτογράφισης του χθεσινού show Greece’s Next Top Model (GNTM), σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό με φόντο τη θάλασσα και τη χρυσή άμμο. Οι παίκτες, αφού πόζαραν στη θάλασσα με μια σανίδα του σερφ OMODA & JAECOO, συνέχισαν το σετ δίπλα στα δύο μοντέλα.

Η σύγχρονη σχεδίαση, η premium ποιότητα των υλικών και το όμορφο cockpit των δύο μοντέλων δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον για να αποτυπωθεί η αισθητική και η μοντέρνα ματιά της απαιτητικής φωτογράφισης.

Στη φωτογράφιση του GNTM πρωταγωνίστησε αρχικά το επιβλητικό JAECOO 7, το οποίο διατίθεται στη plug-in υβριδική έκδοση με την τεχνολογία SHS της OMODA & JAECOO. η οποία προσφέρει συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ.

Ακολούθησε το OMODA 5 EV σε midnight blue απόχρωσή , το οποίο εκπροσωπεί τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Απευθύνεται σε όσους ζουν σε έντονους ρυθμούς, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στο στυλ ή στην οικολογική τους συνείδηση. Με αυτονομία έως 430 χλμ., πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα και κορυφαία συστήματα ασφαλείας, το OMODA 5 EV είναι το ιδανικό city car για όσους αναζητούν τον απόλυτο συνδυασμό design, καινοτομίας και ελευθερίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το OMODA 5 EV στην πλούσια premium έκδοσή του, αποτελεί και ένα από τα μεγάλα έπαθλα του φετινού GNTM, προσφέροντας στον νικητή ένα αυτοκίνητο που συμβολίζει την εξέλιξη, την ανεξαρτησία και το μέλλον της οδήγησης.

Μπορείτε να δείτε τη δοκιμή του βενζινοκίνητου Omoda 5 πατώντας ΕΔΩ και του Jaecoo 7 ΕΔΩ.