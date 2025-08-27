Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Ηλεκτρικών Οχημάτων της Stellantis το 2021, η Opel ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μεταβεί σε πλήρως ηλεκτρική γκάμα έως το 2028, συνοδευόμενη από μια σειρά νέων μοντέλων. Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Michael Lohscheller, νυν διευθύνων σύμβουλος της Polestar, δήλωσε: «Από το 2028, η Opel θα προσφέρει μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κεντρική μας αγορά, την Ευρώπη».

Έτσι, η Opel εστίασε αρκετά σε ηλεκτρικά σύνολα και έγινε η πρώτη γερμανική μάρκα αυτοκινήτων που διαθέτει μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για κάθε όχημα της γκάμας της, παράλληλα με plug-in και αμιγώς βενζινοκίνητες εκδόσεις βέβαια.

Τη Δευτέρα, ο γερμανικός γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας εγκατέλειψε τα σχέδιά του για μια σειρά αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην τρέχουσα στρατηγική του για «πολλαπλές διαφορετικές επιλογές κινητήριων συνόλων».

Απαντώντας σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονταν ότι άλλαξε τη στρατηγική της, η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Αυτό δεν χρειάζεται να περιοριστεί στο 2028 εάν η πλευρά της ζήτησης απαιτεί διαφορετικά».

Παρόλο που η εταιρεία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε ηλεκτρικά οχήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, θα προσφέρει επίσης και άλλες επιλογές κινητήρων με βάση τη ζήτηση.

Η Opel, μαζί με τη βρετανική αδελφή εταιρεία Vauxhall, είναι μία από τις κορυφαίες σε πωλήσεις μάρκες στην Ευρώπη. Στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Opel και η Vauxhall κατέλαβαν την πρώτη θέση στην συνεχώς αναπτυσσόμενη κατηγορία των B-hatch κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τι ποσοστό των Ευρωπαίων αγόρασε ηλεκτρικό το 2024;

Η ACEA αναφέρει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία αποτελούσαν το 13,6% όλων των νέων ταξινομήσεων οχημάτων στην Ευρώπη πέρυσι. Τα υβριδικά οχήματα κατατάσσονται στο 30,9%, ενώ τα βενζινοκίνητα οχήματα κατέχουν μερίδιο 33,3% σε αντίθεση με το 11,9% των οχημάτων με καύσιμο ντίζελ.