Η Opel ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την εξέλιξη ενός ολοκαίνουργιου αμιγώς ηλεκτρικού SUV στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία C-SUV, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο μοντέλο που θα προκύψει από τη διευρυμένη συνεργασία της Stellantis με τη Leapmotor.

Το νέο μοντέλο θα σχεδιαστεί από την Opel στο Rüsselsheim της Γερμανίας, ενώ η παραγωγή του εξετάζεται να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Σαραγόσα στην Ισπανία, εκεί όπου κατασκευάζεται εδώ και δεκαετίες και το Opel Corsa. Παράλληλα, το project θεωρείται κομβικό και για τη συνεργασία Stellantis–Leapmotor, με την Opel να αναλαμβάνει ουσιαστικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του πρώτου κοινού μοντέλου των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία

Το νέο SUV θα αξιοποιεί τεχνολογία και βασικά στοιχεία της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής της Leapmotor, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μπαταριών και ηλεκτρικής πλατφόρμας.Από την άλλη πλευρά, η Opel θα αναλάβει τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση πλαισίου, την οδηγική αίσθηση, την εργονομία καμπίνας, αλλά και τεχνολογίες όπως τα συστήματα φωτισμού και τα καθίσματα.

Η εξέλιξη του μοντέλου θα πραγματοποιηθεί από διεθνείς ομάδες μηχανικών στη Γερμανία και την Κίνα, με την Opel να υποστηρίζει ότι η συνεργασία με τη Leapmotor θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον CEO της Opel, Florian Huettl: «Η συνεργασία με τη Leapmotor αναμένεται να επιτρέψει χρόνο εξέλιξης μικρότερο των δύο ετών. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel σχεδιάζει να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη σύγχρονων και προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων για τους πελάτες μας.» Η εμπορική διάθεση του νέου ηλεκτρικού SUV αναμένεται μέσα στο 2028 και θα τοποθετηθεί δίπλα στα ήδη υπάρχοντα SUV της Opel, όπως τα Grandland, Frontera και Mokka.

Ο Xavier Chéreau, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Opel και Chief Human Resources & Sustainability Officer της Stellantis, δήλωσε: «Η Opel θα συνδυάσει τη γερμανική μηχανολογική υπεροχή με την ταχύτητα της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας.»

Η ανακοίνωση δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική της Stellantis να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της κινεζικής Leapmotor προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη πιο προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, σε μία περίοδο όπου ο ανταγωνισμός από τις κινεζικές εταιρείες γίνεται ολοένα και πιο έντονος.