Οι αναδυόμενες αγορές, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθώς η διαθεσιμότητα πιο προσιτών μοντέλων, η τοπική παραγωγή και η ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων και υποστήριξης διευρύνουν σταδιακά το αποτύπωμα των EV σε όλο τον κόσμο.

Καθώς η ηλεκτροκίνηση ωριμάζει, οι κανόνες του παιχνιδιού ανατρέπονται. Τα μηδενικών ρύπων οχήματα ξεφεύγουν από τα στενά όρια των παραδοσιακών αγορών και προσαρμόζονται πλέον στις πραγματικές, καθημερινές ανάγκες ενός ευρύτερου κοινού.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας εποχής, η άφιξη της GAC AION στην Ελλάδα με δύο μοντέλα εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας αποδεικνύει πως το μέλλον της αυτοκίνησης δεν είναι μόνο ηλεκτρικό, αλλά κυρίως εξατομικευμένο.

Οι αναδυόμενες αγορές αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθώς η διαθεσιμότητα πιο προσιτών μοντέλων, η τοπική παραγωγή και η ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων και υποστήριξης διευρύνουν σταδιακά το αποτύπωμα των EV σε όλο τον κόσμο.

Ο υποψήφιος αγοραστής που αναζητά ένα ηλεκτρικό SUV για την οικογένεια, δεν έχει τις ίδιες προτεραιότητες με εκείνον που θέλει ένα ευέλικτο αυτοκίνητο για την πόλη. Που φυσικά δεν θέλει και αυτός να αισθάνεται ότι περιορίζεται από τις διαστάσεις ή την αυτονομία του.

Στην περίπτωση αυτή έρχεται η AION και απαντά με δύο μοντέλα. Το V και το UT. Αρκετοί πιστεύουν ότι η ηλεκτροκίνηση είναι υπόθεση – λόγω υποδομών_ της Κίνας, της Αμερικής και ορισμένων κρατών της Ευρώπης. Οι εκπρόσωποι της GAC αναφέρουν ότι η ανάπτυξη αποκτά πλέον ευρύτερο γεωγραφικό αποτύπωμα και μαζί του μία νέα επιχειρηματική σημασία.

20+ εκατ. 1 στα 4 2 εκατ. 55 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις EV το 2025 νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά πωλήσεις EV εκτός Κίνας, Ευρώπης και ΗΠΑ εκτιμώμενες ετήσιες πωλήσεις EV έως το 2035

Είναι σίγουρο ότι στο παιχνίδι της ηλεκτροκίνησης μπαίνουν διαρκώς και νέες αγορές.

Η εικόνα της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2026 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή οι πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά κυρίως επειδή αλλάζει η γεωγραφία αυτής της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Global EV Outlook 2026 του International Energy Agency, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα το 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πλέον, ένα στα τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται παγκοσμίως είναι ηλεκτρικό.

Η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, με περισσότερα από 13 εκατομμύρια οχήματα το 2025 και περίπου έξι στα δέκα EV που πωλήθηκαν παγκοσμίως. Παράλληλα, η Ευρώπη επέστρεψε σε ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται περισσότερο από 30% και να φθάνουν τα 4,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η αγορά υποχώρησε ελαφρά, παραμένοντας κοντά στο 1,5 εκατομμύριο οχήματα.

Η μεγαλύτερη μεταβολή, όμως, παρατηρείται πέρα από αυτές τις τρεις παραδοσιακά μεγάλες αγορές. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον υπόλοιπο κόσμο έφθασαν περίπου τα 2 εκατομμύρια οχήματα το 2025, αυξημένες σχεδόν κατά 50% σε σχέση με τα 1,3 εκατομμύρια του 2024. Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν ήδη ξεπεράσει το 10% των συνολικών πωλήσεων νέων οχημάτων.

Η προσιτή ηλεκτροκίνηση γίνεται μέρος της εξίσωσης

Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες εκτός Κίνας, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά περίπου 80% το 2025, πλησιάζοντας τα 1,2 εκατομμύρια οχήματα. Το International Energy Agency συνδέει ένα σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης με την ευρύτερη διαθεσιμότητα περισσότερο προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων.

Παράλληλα, πολιτικές ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, φορολογικά κίνητρα και διαφοροποιήσεις στους εισαγωγικούς δασμούς έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Σε αγορές όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στην ενθάρρυνση της ζήτησης, αλλά έχουν σχεδιαστεί επίσης ώστε να προσελκύσουν παραγωγή και συναρμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Η τάση αυτή έχει σαφή επιχειρηματική σημασία. Όσο η παραγωγή και η εφοδιαστική αλυσίδα αποκτούν περισσότερο περιφερειακό χαρακτήρα, τόσο αυξάνεται η δυνατότητα των κατασκευαστών να διαθέτουν αυτοκίνητα σε νέες αγορές με ανταγωνιστικότερο κόστος, μικρότερους χρόνους προσαρμογής και μεγαλύτερη εγγύτητα στις ανάγκες του τοπικού καταναλωτή.

Από τα 21 στα 55 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι προβλέψεις του International Energy Agency δείχνουν ότι η τάση αυτή βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Με βάση το Stated Policies Scenario του οργανισμού, οι ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκτιμάται ότι μπορούν να αυξηθούν από περίπου 21 εκατομμύρια το 2025 σε 55 εκατομμύρια έως το 2035.

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης αναμένεται να προέλθει από αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η αγορά, επομένως, φαίνεται ότι οδεύει προς ένα μοντέλο στο οποίο δεν θα υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Στις ώριμες αγορές, όπου ο καταναλωτής έχει ήδη στη διάθεσή του μεγάλη επιλογή ηλεκτρικών μοντέλων, η συζήτηση μετακινείται σταδιακά από την αυτονομία προς τη συνολικότερη εμπειρία χρήσης. Η ταχύτητα φόρτισης, η ασφάλεια, οι ψηφιακές υπηρεσίες, η τεχνολογία της καμπίνας και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος στην τελική επιλογή.

Σε νεότερες αγορές ηλεκτροκίνησης, η τιμή αγοράς και η πρακτική αυτονομία παραμένουν συχνά περισσότερο καθοριστικοί παράγοντες.

Όμως οι αγοραστές απαιτούν οργάνωση, σέρβις και εξειδικευμένο προσωπικό. Και είναι λογικό αυτό που ζητούν γιατί έτσι μόνο θα μπορούν να προστατεύσουν σωστά την περιουσία τους.

Η αξία του συνδέεται πλέον εξίσου με το οικοσύστημα. Το προϊόν πρέπει να υποστηρίζεται από οργανωμένο δίκτυο, εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και να είναι σαφείς οι διαδικασίες εγγύησης και aftersales υποστήριξης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την απόφαση αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η AION υποστηρίζει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε σύντομους χρόνους, ακόμη και σε παραγγελίες με συγκεκριμένες επιλογές εξοπλισμού και διαμόρφωσης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία για όσους εξετάζουν την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέσα στους επόμενους μήνες και επιθυμούν να αξιοποιήσουν εγκαίρως τα διαθέσιμα κίνητρα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη νέα πραγματικότητα της ηλεκτροκίνησης

Καθώς το κοινό των EV διευρύνεται, μεγαλώνει μαζί του και το εύρος των πραγματικών αναγκών που καλούνται να εξυπηρετήσουν τα ίδια τα αυτοκίνητα.

AION V AION UT Χαρακτήρας Ηλεκτρικό SUV με έμφαση στην άνεση, στους χώρους και στην πολυχρηστικότητα. Compact ηλεκτρικό hatchback με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και καθημερινή αστική ευελιξία. Ενδεικτική τοποθέτηση Για όσους θέλουν ένα EV που να εξυπηρετεί πόλη, οικογένεια και ταξίδι. Για όσους θέλουν ένα EV κοντά στην καθημερινή πόλη, χωρίς να θυσιάζουν χώρους και ουσιαστική αυτονομία.

Ο άνθρωπος που αναζητά ένα ηλεκτρικό SUV για την οικογένεια, τα καθημερινά χιλιόμετρα και τα μεγαλύτερα ταξίδια δεν έχει τις ίδιες προτεραιότητες με εκείνον που θέλει ένα ευέλικτο αυτοκίνητο για την πόλη, χωρίς όμως να αισθάνεται ότι περιορίζεται από τις διαστάσεις ή την αυτονομία του.

Σε αυτή τη διαφοροποίηση έρχονται να απαντήσουν το AION V και το AION UT, τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με τα οποία η GAC AION αναπτύσσει σήμερα την παρουσία της και στην ελληνική αγορά.