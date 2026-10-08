Η Auto Athina 2026 έχει συγκεντρώσει στο Metropolitan Expo μερικά από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της αγοράς και ανάμεσά τους υπάρχει ένα αυτοκίνητο που μόλις έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Πρόκειται για το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την πανελλαδική του πρεμιέρα στην έκθεση και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στο περίπτερο της DS Automobiles.

Και όπως φαίνεται και στο βίντεο, η DS έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση, στην άνεση και στην τεχνολογία, θέλοντας να τοποθετήσει το N°7 στην luxury πλευρά της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας των SUV.

Ένα SUV που θέλει να ξεχωρίζει

Το νέο DS N°7 έχει μήκος 4,66 μέτρα, πλάτος 1,90 μέτρα και ύψος 1,63 μέτρα, διαστάσεις που το φέρνουν κοντά στα μεγαλύτερα SUV, παρά το γεγονός ότι η DS το τοποθετεί στην κατηγορία των C-SUV. Η σχεδίαση ακολουθεί τη νέα αισθητική ταυτότητα της γαλλικής μάρκας, με μεγάλους τροχούς έως 21 ιντσών και ιδιαίτερη έμφαση στην αεροδυναμική, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,26.

Οι μεγαλύτερες πίσω πόρτες, η κατά 30% αυξημένη επιφάνεια των πλευρικών παραθύρων και η πανοραμική οροφή, η οποία είναι κατά 40% μεγαλύτερη, δημιουργούν μία πιο φωτεινή και ευρύχωρη καμπίνα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 560 λίτρα, ανάλογα με την έκδοση κίνησης.

Από υβριδικό έως ηλεκτρικό με 740χλμ. αυτονομίας

Η γκάμα ξεκινά από το N°7 HYBRID 145, το οποίο συνδυάζει έναν νέο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, ενώ το σύστημα 48V επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά έως και στο 50% του χρόνου σε αστικές συνθήκες. Η κατανάλωση που ανακοινώνει η DS είναι 5,3 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO₂ 120 γρ./χλμ.

Για όσους θέλουν αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, η γκάμα E-TENSE περιλαμβάνει τρεις επιλογές. Η βασική έκδοση αποδίδει 230 ίππους, η Long Range φτάνει τους 245 ίππους, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη E-TENSE AWD Long Range, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνολική ισχύ 350 ίππων. Με τη λειτουργία Power Boost, η διαθέσιμη ισχύς μπορεί στιγμιαία να ανέβει στους 260, 280 και 375 ίππους αντίστοιχα. Στις εκδόσεις Long Range χρησιμοποιείται μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 97,2 kWh, με την αυτονομία να φτάνει έως τα 740χλμ. Η φόρτιση από 20% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε 27 λεπτά, ενώ με ταχυφόρτιση DC έως 160 kW μπορούν να προστεθούν έως και 200χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Εσωτερικό με έμφαση στην τεχνολογία

Στην καμπίνα, η DS συνεχίζει τη γνωστή premium φιλοσοφία της, συνδυάζοντας πολυτέλεια και τεχνολογία. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μία μεγάλη οθόνη 16 ιντσών, η οποία διαθέτει φωνητικές εντολές και ενσωματωμένο ChatGPT. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη DS extended HUD, σύστημα νυχτερινής όρασης με δυνατότητα εντοπισμού πεζών και ζώων έως και 300 μέτρα, αλλά και digital reaarview, που μετατρέπει τον εσωτερικό καθρέφτη σε οθόνη από κάμερα ευρείας γωνίας.

Το DS N°7 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, σε τρία επίπεδα εξοπλισμού: N°7, Pallas και Etoile. Η τιμή εκκίνησης για το N°7 Hybrid 145 διαμορφώνεται στα €36.900, με την εμπορική πορεία του μοντέλου στην Ελλάδα να ξεκινά τον Νοέμβριο.

Το νέο N°7 δεν είναι μόνο του στην Auto Athina

Δίπλα του βρίσκεται το DS N°8, η 100% ηλεκτρική ναυαρχίδα της γαλλικής μάρκας, ενώ την παρουσία της DS στην έκθεση συμπληρώνει το N°4 Performance Line, μία ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο της Formula E.