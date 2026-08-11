Για χρόνια οι επικριτές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων υποστήριζαν ότι η φόρτιση δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει τόσο γρήγορη όσο ένα γέμισμα βενζίνης ή πετρελαίου. Στην Κίνα όμως, οι εξελίξεις δείχνουν ότι το μέλλον ίσως έρθει πιο γρήγορα απ’ όσο περίμεναν πολλοί. Η BYD και η κρατική πετρελαϊκή Sinopec ξεκίνησαν να μετατρέπουν παραδοσιακά πρατήρια καυσίμων σε υπερσύγχρονους σταθμούς ταχείας φόρτισης, αντικαθιστώντας τις αντλίες με φορτιστές ισχύος έως και 1.500 kW.

Από βενζινάδικο σε σταθμό φόρτισης

Το πρώτο έργο παρουσιάστηκε στη Σαγκάη, όπου ένα πρατήριο της Sinopec μετατράπηκε σε κέντρο φόρτισης της BYD. Αν και πρόκειται για την πρώτη τέτοια εγκατάσταση, δεν θα είναι η τελευταία, καθώς οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να επεκτείνουν το μοντέλο και σε άλλα σημεία του δικτύου. Η συνεργασία BYD και Sinopec ξεκίνησε το 2024, με στόχο να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή των πρατηρίων καυσίμων καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά και plug-in hybrid οχήματα αυξάνεται συνεχώς στην κινεζική αγορά.

Το μεγάλο όπλο της BYD είναι η τεχνολογία Flash Charging των 1.500 kW που προσφέρει φόρτιση σε 9 λεπτά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα οχήματα που υποστηρίζουν το νέο σύστημα μπορούν να φορτίσουν από το 10% στο 70% μέσα σε μόλις 5 λεπτά, ενώ για φόρτιση από το 10% έως το 97% απαιτούνται περίπου 9 λεπτά. Οι συγκεκριμένοι φορτιστές είναι συμβατοί με ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα που χρησιμοποιούν τη δεύτερη γενιά των μπαταριών Blade της BYD.

Η διάταξη του νέου σταθμού θυμίζει περισσότερο πρατήριο καυσίμων παρά παραδοσιακό σημείο φόρτισης.

Στο συγκεκριμένο κέντρο έχουν εγκατασταθεί έξι μεγάλες μονάδες φόρτισης τύπου “Τ”, καθεμία με δύο βύσματα, επιτρέποντας την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών οχημάτων. Παράλληλα διατηρούνται οι χώροι εξυπηρέτησης, όπως χώροι αναμονής για τους οδηγούς, όσο το όχημά τους φορτίζει.

Τι γίνεται αν πέσει το ρεύμα;

Η BYD έχει προβλέψει ακόμη και αυτό το σενάριο. Κάθε σταθμός Flash Charging διαθέτει τέσσερις εφεδρικές μπαταρίες Blade χωρητικότητας 169 ή 185 kWh, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να τροφοδοτούν οχήματα, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

Ένα μήνυμα για το μέλλον

Η εικόνα μιας πετρελαϊκής εταιρείας που αφαιρεί αντλίες καυσίμων για να εγκαταστήσει υπερταχείς φορτιστές ίσως να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της μετάβασης που συντελείται στην αυτοκίνηση. Και αν η τεχνολογία της BYD αποδειχθεί τόσο αποτελεσματική στην πράξη, όσο υπόσχονται τα στοιχεία της εταιρείας, τότε τα βενζινάδικα του αύριο ίσως να μοιάζουν πολύ διαφορετικά από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα.