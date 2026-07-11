Για εκατομμύρια ανθρώπους ο σκύλος δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Είναι μέλος της οικογένειας. Με αυτή τη φιλοσοφία η Peugeot παρουσίασε το πρωτότυπο E-5008 Dog Edition Concept, ένα ιδιαίτερο SUV που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες τόσο του οδηγού, όσο και του τετράποδου συνοδοιπόρου του.

Η γαλλική εταιρεία θέλησε να δει το ταξίδι… μέσα από τα μάτια ενός σκύλου, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο που δίνει έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και την ευεξία των κατοικιδίων. Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται η Peugeot, περισσότεροι από έξι στους δέκα ιδιοκτήτες σκύλων επιλέγουν προορισμό διακοπών με βάση το αν μπορεί να τους συνοδεύσει ο τετράποδος φίλος τους.

Βασισμένο στο ηλεκτρικό E-5008, το Dog Edition Concept διαθέτει μια σειρά από έξυπνες λύσεις που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα ειδικά σχεδιασμένο στρώμα πολλαπλών χρήσεων που προστατεύει το εσωτερικό του αυτοκινήτου και ταυτόχρονα μετατρέπεται σε άνετο κρεβάτι για τον σκύλο, είτε μέσα στο όχημα, είτε εκτός αυτού.

Η Peugeot πρόσθεσε ακόμη ειδικό στήριγμα στο παράθυρο ώστε ο σκύλος να μπορεί να ακουμπά με μεγαλύτερη άνεση το κεφάλι του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενσωματωμένα μπολ για νερό και τροφή, αποθηκευτικούς χώρους για λουρί, παιχνίδια και αξεσουάρ, αλλά και ειδική ζώνη ασφαλείας που συνδέεται με το αυτοκίνητο για ασφαλέστερες μετακινήσεις.

Το πρωτότυπο περιλαμβάνει ακόμη λειτουργία **Dog Guardian Mode**, η οποία διατηρεί το κλιματιστικό σε λειτουργία όταν ο ιδιοκτήτης απομακρύνεται για λίγο από το αυτοκίνητο, ενώ μπορεί να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τις συνθήκες στην καμπίνα μέσω εφαρμογής στο κινητό. Παράλληλα, η λειτουργία **Dog Retriever** βοηθά τον σκύλο να επιστρέψει στο όχημα σε περίπτωση που απομακρυνθεί, ενώ το σύστημα πλοήγησης μπορεί να προτείνει διαδρομές με σταθμούς φόρτισης κοντά σε πάρκα και χώρους περιπάτου.

Υπάρχει ακόμη και στεγνωτήρας για τον σκύλο, ο οποίος τροφοδοτείται από τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), ώστε μετά από μια βόλτα στη βροχή ή στην παραλία να μπορεί να στεγνώσει πριν επιστρέψει στην καμπίνα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η λειτουργία Dog Retriever. Σύμφωνα με την Peugeot, το αυτοκίνητο μπορεί να εκπέμπει έναν ειδικά σχεδιασμένο ήχο που καλεί τον σκύλο να επιστρέψει κοντά στο όχημα. Μόλις τον αναγνωρίσει, διευκολύνει την επανείσοδό του στην καμπίνα, προσφέροντας μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση που το ζώο απομακρυνθεί.

Στην ίδια φιλοσοφία κινείται και το σύστημα πλοήγησης, το οποίο προτείνει σταθμούς φόρτισης που βρίσκονται κοντά σε πάρκα ή χώρους περιπάτου, ώστε η απαραίτητη στάση για την επαναφόρτιση του αυτοκινήτου να μετατρέπεται ταυτόχρονα σε μια ευκαιρία για βόλτα του τετράποδου συνοδού.

Προς το παρόν, το E-5008 Dog Edition παραμένει ένα πρωτότυπο και η Peugeot δεν έχει ανακοινώσει σχέδια παραγωγής του. Ωστόσο, αρκετές από τις ιδέες του θα μπορούσαν να βρουν τον δρόμο τους σε μελλοντικά αξεσουάρ ή ακόμη και σε μοντέλα παραγωγής, κάνοντας τα ταξίδια πιο ευχάριστα όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τους πιο πιστούς τους φίλους.