Υπάρχουν Lamborghini που κοστίζουν εκατομμύρια, Lamborghini που κατασκευάστηκαν σε ελάχιστα αντίτυπα και Lamborghini που μοιάζουν σαν να έχουν έρθει από άλλη εποχή. Και μετά υπάρχει και η Egoista. Ένα αυτοκίνητο που η ιταλική εταιρεία δημιούργησε όχι για να το πουλήσει, αλλά ουσιαστικά ως ένα ακραίο δώρο στον ίδιο της τον εαυτό.

Σήμερα, η μοναδική αυτή Lamborghini βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα φέρεται να έχει περάσει στα χέρια ιδιώτη συλλέκτη έναντι 117 εκατ. δολαρίων. Η πώληση δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια από τη Lamborghini, όμως η Egoista φέρεται να απομακρύνθηκε από το μουσείο της εταιρείας και να άλλαξε χέρια το 2025.

Μία Lamborghini μόνο για έναν άνθρωπο

Η Egoista παρουσιάστηκε το 2013, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια της Lamborghini. Σχεδιαστής της ήταν ο Walter de Silva και η φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο ήταν η απόλυτη έκφραση του εγωισμού. Και το όνομα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η λέξη «Egoista» σημαίνει «εγωιστής» στα ιταλικά, καθώς το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε για να προσφέρει την εμπειρία οδήγησης αποκλειστικά σε έναν άνθρωπο.

Με μόνο μία θέση

Η καμπίνα θυμίζει περισσότερο cockpit μαχητικού αεροσκάφους παρά supercar. Ο οδηγός κάθεται στο κέντρο, ενώ για την είσοδο και την έξοδο απαιτείται να αφαιρεθεί το τιμόνι, όπως συμβαίνει στα μονοθέσια αγωνιστικά αυτοκίνητα. Πάνω από το κεφάλι του υπάρχει ένα canopy, ολοκληρώνοντας την εικόνα ενός μικρού μαχητικού που απλώς… αποφάσισε να αποκτήσει πινακίδες.

600 ίπποι από V10 και μόλις 950 κιλά

Πίσω από το ακραίο design κρύβεται ένας κινητήρας που είναι πολύ πιο γνώριμος στους φίλους της Lamborghini. Πρόκειται για τον ατμοσφαιρικό V10 των 5,2 λίτρων, που προέρχεται από τη Gallardo και στην Egoista αποδίδει περίπου 600 ίππους. Η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς, ενώ το βάρος της κατασκευής φέρεται να περιορίζεται περίπου στα 950 κιλά, κάτι που δημιουργεί μια εξωπραγματική αναλογία ισχύος προς βάρος.

Η Egoista δεν ήταν απλώς ένα concept. Ήταν ένα πλήρως λειτουργικό αυτοκίνητο, βασισμένο μηχανικά στη Gallardo, αλλά με αμάξωμα και φιλοσοφία που δεν θύμιζαν τίποτα άλλο στη γκάμα της Lamborghini.

Η αεροπορική επιρροή δεν περιορίζεται στην εμφάνιση

Η Lamborghini χρησιμοποίησε cockpit με λογική «survival cell», head-up display, αγωνιστικό τιμόνι και ζώνες τεσσάρων σημείων, ενώ το αμάξωμα διαθέτει ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία που μεταβάλλονται για τη βελτίωση της κάθετης δύναμης και της σταθερότητας. Ακόμη και το υλικό του αμαξώματος και των τροχών έχει παρουσιαστεί ως εμπνευσμένο από την τεχνολογία stealth, με αναφορές σε υλικά που περιορίζουν την αντανάκλαση ραντάρ. Η Lamborghini ουσιαστικά πήρε στοιχεία από τον κόσμο των μαχητικών αεροσκαφών και τα μετέφερε σε ένα μονοθέσιο supercar.

Από «δώρο» της Lamborghini σε συλλεκτικό θησαυρό

Όταν παρουσιάστηκε, η Lamborghini είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκόπευε να πουλήσει την Egoista. Ήταν ένα «δώρο από τη Lamborghini στη Lamborghini» και για χρόνια παρέμεινε στο μουσείο της εταιρείας στη Sant’Agata Bolognese.Κάποια στιγμή, όμως, η Egoista έπαψε να βρίσκεται εκεί. Από το 2025 άρχισαν να κυκλοφορούν αναφορές ότι η μοναδική Lamborghini είχε πουληθεί σε ιδιώτη συλλέκτη από την Ελβετία, με το ποσό να φτάνει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα 117 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για ένα ποσό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα την τοποθετούσε σε εντελώς διαφορετική οικονομική κατηγορία από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη Lamborghini.