Με φόντο το Νέο Δελχί, παρουσιάστηκε η 53η έκδοση του θρυλικού Ημερολογίου Pirelli για το 2027, η οποία είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην Ινδία. Σε μια ιστορική πρωτιά για τον θεσμό, το φετινό project ενώνει το όραμα τριών διαφορετικών δημιουργών, συνθέτοντας έναν πολυδιάστατο διάλογο ανάμεσα στην παράδοση, τη μνήμη και τη σύγχρονη ορμή της χώρας.

Ο Νορβηγός Sølve Sundsbø, επιστρέφοντας μετά την επιτυχία της έκδοσης του 2026, επέλεξε να μην επιχειρήσει μια εξαντλητική καταγραφή της αχανούς χώρας, αλλά να εστιάσει σε πορτρέτα εννέα εξαιρετικών Ινδών γυναικών.

Φωτογραφίζοντας στο Ρατζαστάν, αιχμαλώτισε προσωπικότητες όπως η ηθοποιός Freida Pinto, η μουσικός Anoushka Shankar, η συγγραφέας Padma Lakshmi και η ποιήτρια Rupi Kaur, αναδεικνύοντας τη δυναμική τους μέσα από τον πλούτο των χρωμάτων και των υφών.

Το πιο συγκινητικό και βιωματικό κεφάλαιο του ημερολογίου, ωστόσο, φέρει την υπογραφή του αείμνηστου δασκάλου της ινδικής φωτογραφίας, Raghu Rai, και της κόρης του, Avani. Ο Raghu, ο οποίος κατέγραφε τον παλμό της Ινδίας από το 1965, δούλευε το project μέχρι τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2026.

Αναλαμβάνοντας να ολοκληρώσει το έργο, η Avani υιοθέτησε μια καινοτόμο προσέγγιση: έβγαλε τις αρχειακές φωτογραφίες του πατέρα της από το στούντιο και τις τοποθέτησε ξανά στους δρόμους του Δελχί και του Μουμπάι, επαναφωτογραφίζοντας τις παλιές εικόνες με φόντο το σημερινό αστικό τοπίο. Σε αυτό το εγχείρημα ενεπλάκησαν περίπου 130 άτομα —από καθημερινούς ανθρώπους και τεχνίτες μέχρι τον διάσημο σταρ Ranveer Singh— αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δήλωση της Avani πως «το παρελθόν θα συνεχίσει πάντα να υπάρχει στο παρόν».

Το Ημερολόγιο Pirelli 2027 κυκλοφορεί σε ένα ειδικό συλλεκτικό κουτί με δύο ξεχωριστές θήκες και περιλαμβάνει συνολικά 36 λήψεις (18 του Sundsbø και 18 από το κοινό έργο της οικογένειας Rai), προσφέροντας μια σπάνια, πολυφωνική ματιά σε μια χώρα που γεφυρώνει διαρκώς το χθες με το αύριο.

*** Η βασική φωτογραφία:HIJRAS_by_Avani