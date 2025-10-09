Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν λίγο καιρό, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, η Polestar παρουσίασε το εντυπωσιακό “5”. Ένα απίστευτα γρήγορο ηλεκτρικό σεντάν 883 ίππων που διαθέτει τεράστια μπαταρία 112kWh και φυσικά τις πιο hi-tech τεχνολογίες.

Η Εταιρεία, για να τραβήξει το ενδιαφέρον, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα διαφημιστικό σποτ, ντυμένο και ραμμένο στα μέτρα του James Bond, απλά αντί για τον Daniel Greg και την Aston Martin, υπήρχε ο Alexander Skargard και το νέο Polestar 5.

Η ιδέα και η παραγωγή έγινε εξ ολοκλήρου από την εσωτερική δημιουργική ομάδα της Polestar. Η διαφήμιση ξεκινά με τον τυπικό τρόπο που ο Bond συναντά τον Q. Ο Skarsgård κοιτάζει επίμονα το αυτοκίνητο και τον υποδέχεται ένας νεότερος άνδρας που τον ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια. Ο Skarsgård αποκαλεί το 5 υπέροχο και ρωτάει αν έχει ανατεθεί σε άλλον πράκτορα ή αν εξοπλίζεται με … φλογοβόλο.

Μιας και το διαφημιστικό βίντεο μπορεί να μην σας έπεισε, το ίδιο το αυτοκίνητο θα το κάνει σίγουρα. Η βασική έκδοση αποδίδει εντυπωσιακούς 748 ίππους και 812 Nm ροπής, επιτρέποντας στο 5 να κάνει το 0-100χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα, πριν φτάσει σε τελική ταχύτητα 250χλμ./ώρα, έχοντας παράλληλα αυτονομία στα 670χλμ. Η έκδοση Performance ανεβάζει τα δεδομένα, καθώς έχει 883 ίππους και 1.015 Nm ροπής, με 0-100χλμ./ώρα σε 3,2 δευτερόλεπτα με την αυτονομία να μειώνεται στα 565χλμ.