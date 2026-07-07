Πόσα χρήματα μπορεί να κερδίζει ένας εργαζόμενος στην Porsche; Η απάντηση δόθηκε μέσα από τα επίσημα στοιχεία αποδοχών της γερμανικής εταιρείας και προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του προσωπικού της λαμβάνει εξαψήφιο ετήσιο εισόδημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, 9.082 εργαζόμενοι, δηλαδή περίπου το 39% του συνολικού προσωπικού, δήλωσαν φορολογητέο ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό αφορά τις συνολικές φορολογητέες αποδοχές και όχι αποκλειστικά τον βασικό μισθό, καθώς περιλαμβάνονται επιδόματα, υπερωρίες και άλλες παροχές όπου προβλέπονται.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν συγκριθεί με τους μέσους μισθούς στη Γερμανία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, ένα ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ κατατάσσει έναν εργαζόμενο στο κορυφαίο 10% των υψηλότερα αμειβόμενων της χώρας, τη στιγμή που ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός, διαμορφώνεται στις 54.066 ευρώ.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι 201 εργαζόμενοι της Porsche είχαν το 2025 ετήσιες αποδοχές άνω των 300.000 ευρώ, 28 ξεπέρασαν τις 500.000 ευρώ, ενώ μόλις τρεις ανήκαν στο λεγόμενο «club του ενός εκατομμυρίου», με απολαβές που υπερέβησαν το 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα ποσά αυτά αφορούν στελέχη κάτω από το επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που σημαίνει ότι οι αμοιβές της κορυφαίας διοίκησης είναι ακόμη υψηλότερες.

Η αποκάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι η Porsche βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους για νέα μέτρα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της τα επόμενα χρόνια. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία (από τη μειωμένη ζήτηση στην Κίνα μέχρι τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τις διεθνείς εμπορικές πιέσεις) η Porsche εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους πιο ελκυστικούς εργοδότες της Γερμανίας. Οι υψηλές αποδοχές αποτελούν διαχρονικά μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας, η οποία επενδύει σημαντικά στην εξειδίκευση και τη διατήρηση προσωπικού υψηλής κατάρτισης.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αφορούν το φορολογητέο ετήσιο εισόδημα των εργαζομένων και δεν σημαίνουν ότι όλοι λαμβάνουν βασικό μισθό άνω των 100.000 ευρώ. Ωστόσο, το γεγονός ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα υπαλλήλους ξεπερνούν αυτό το όριο καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο αμοιβών που εξακολουθεί να προσφέρει η Porsche, ακόμη και σε μια περίοδο που η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα εξορθολογισμού των δαπανών της.