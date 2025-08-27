Του Γιώργου Παλληκάρη

Το 2021, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche, Oliver Blume δήλωσε: «Η μπαταρία είναι ο θάλαμος καύσης του μέλλοντος». Αυτή η φράση ήρθε όταν ανακοίνωσε ότι η μάρκα επένδυε εκατομμύρια δολάρια στη δημιουργία μιας νέας δικιάς της εταιρίας με την ονομασία Cellforce. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε για να παράγει μπαταρίες υψηλής απόδοσης για τα μοντέλα της Porsche.

Από το 2021 όμως μέχρι σήμερα, η Porsche προσγειώθηκε απότομα στην πραγματικότητα και στην ελάχιστη ζήτηση γύρω από γρήγορα ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Porsche ακύρωσε τα σχέδια για την κατασκευή των δικών της μπαταριών και απολύει τα δύο τρίτα του προσωπικού της Cellforce.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων έχει επιβραδυνθεί και πολλοί κατασκευαστές αποσύρουν τους προηγούμενους στόχους τους για τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο CEO Oliver Blume να δηλώσει στις 25 Αυγούστου: «Η Porsche δεν επιδιώκει τη δική της παραγωγή μπαταριών για λόγους όγκου και έλλειψης οικονομιών κλίμακας». Όταν ανακοινώθηκε η Cellforce, η Porsche ανέμενε ένα εργοστάσιο παραγωγής που θα παρήγαγε αρκετές μπαταρίες υψηλής απόδοσης για 1000 οχήματα κάθε χρόνο. Τώρα, φαίνεται ότι η Porsche θα συνεχίσει να βασίζεται σε μπαταρίες που παράγονται στην Κίνα.

Εκτός όμως από τις εκατοντάδες χαμένες θέσεις στην Cellforce, η Porsche θα περικόψει επιπλέον 1.900 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς τα περιθώρια κέρδους της πλήττονται από τις χαμηλές πωλήσεις. Οι περικοπές θα οδηγήσουν σε μείωση του συνολικού αριθμού προσωπικού κατά 15% έως το 2029 στις κύριες εγκαταστάσεις της στη νοτιοδυτική Γερμανία, τη Στουτγάρδη-Τσούφενχαουζεν και το Βάισαχ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία απέδωσε τις απώλειες θέσεων εργασίας στην καθυστερημένη αύξηση της ηλεκτροκίνησης και στις δύσκολες γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες. “Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τις προσαρμογές που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε επιτυχημένοι στο μέλλον. Εκτός από μια σειρά άλλων μέτρων, αυτό περιλαμβάνει και μειώσεις προσωπικού”.

Οι επενδύσεις της Porsche σε ηλεκτρικά οχήματα έχουν αποδώσει… αντίστροφα αποτελέσματα, καθώς η χαμηλή ζήτηση ώθησε την εταιρεία να υποχωρήσει από τους στόχους της.