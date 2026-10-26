Πόσο μπορεί να κοστίζει μια Porsche που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο; Η απάντηση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η γερμανική εταιρεία ενισχύει τη δραστηριότητά της στον χώρο των εξατομικευμένων κατασκευών, προσφέροντας στους ιδιαίτερα εύπορους πελάτες της τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο αποκλειστικά για εκείνους.

Σύμφωνα με συνέντευξη του Alexander Fabig, αντιπροέδρου της Porsche για την εξατομίκευση και τα κλασικά μοντέλα, το τμήμα Sonderwunsch εργάζεται αυτήν τη στιγμή πάνω σε 15 μοναδικά projects. Οι τιμές τους ξεκινούν από λίγο κάτω από τα 2 εκατομμύρια και φτάνουν περίπου τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα επιτρέπει την ανάπτυξη ειδικών εξαρτημάτων, αλλαγών στον σχεδιασμό και εξατομικευμένων λύσεων που μπορούν να μετατρέψουν ένα ήδη σπάνιο μοντέλο σε ένα πραγματικά μοναδικό αυτοκίνητο.

Από τις ειδικές παραγγελίες στα αυτοκίνητα που δεν υπάρχουν σε δεύτερο αντίτυπο

Το Sonderwunsch, που σημαίνει «ειδική επιθυμία» στα γερμανικά, αποτελεί το πιο αποκλειστικό πρόγραμμα εξατομίκευσης της Porsche. Οι ρίζες του φτάνουν στο 1978 και σήμερα προσφέρει δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τις συνηθισμένες επιλογές ενός καταλόγου παραγγελίας. Η εταιρεία διακρίνει τις υπηρεσίες της σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Εξατομίκευση ενός καινούργιου αυτοκινήτου

Εκτεταμένη ανακατασκευή παλαιότερου μοντέλου

Δημιουργία ενός μοναδικού αυτοκινήτου από την αρχή της σχεδιαστικής διαδικασίας

Παράλληλα, η Porsche εξετάζει την ανάπτυξη των λεγόμενων «few-off» μοντέλων. Πρόκειται για αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στις συνηθισμένες ειδικές εκδόσεις και στα απολύτως μοναδικά αυτοκίνητα.

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Ανακατασκευή Carrera GT με κόστος έως 800.000 ευρώ

Η Porsche, όμως, έχει αναπτύξει και μια ιδιαίτερα ακριβή υπηρεσία για όσους διαθέτουν ένα από τα πιο ξεχωριστά μοντέλα της σύγχρονης ιστορίας της. Ο λόγος για την Carrera GT. Το πρόγραμμα Factory Re-Commission επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να επιστρέψουν το αυτοκίνητό τους στο εργοστάσιο, όπου ειδικοί της εταιρείας αναλαμβάνουν μια εκτεταμένη ανακατασκευή, με στόχο την επαναφορά του σε κατάσταση αντίστοιχη με εκείνη ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Porsche έχει ολοκληρώσει ήδη 11 τέτοιες εργασίες, άλλες 16 βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ 21 αυτοκίνητα περιμένουν τη σειρά τους. Συνολικά, δηλαδή, το πρόγραμμα αφορά 48 Carrera GT.

Η νέα στρατηγική της Porsche: λιγότερες πωλήσεις, μεγαλύτερη αξία

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, η εταιρεία παρουσίασε τη στρατηγική Sportwagenschmiede ’35, δίνοντας έμφαση στην αποκλειστικότητα, στην αύξηση της αξίας κάθε αυτοκινήτου και στη βελτίωση της κερδοφορίας. Βασική επιδίωξη είναι να μειώσει το σημείο ισορροπίας της, δηλαδή τον αριθμό αυτοκινήτων που χρειάζεται να πουλά για να καλύπτει τα κόστη της, σε λιγότερες από 200.000 μονάδες ετησίως. Η φιλοσοφία της είναι σαφής: «Value over Volume», δηλαδή μεγαλύτερη αξία αντί για μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.