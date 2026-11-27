Πόσο διαφορετικό μπορεί να γίνει ένα τιμόνι όταν ο οδηγός επιλέξει Sport; Για την Porsche, η απάντηση είναι ότι μπορεί ακόμη και να αλλάξει σχήμα. Μια νέα πατέντα της γερμανικής εταιρείας περιγράφει ένα τιμόνι που μεταβάλλει το πάχος του σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ ταυτόχρονα μετακινεί τα paddles αλλαγής σχέσεων προς τα δάχτυλα του οδηγού.

Η ιδέα έχει στόχο να προσφέρει διαφορετική αίσθηση και καλύτερη εργονομία ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Στην καθημερινή μετακίνηση το τιμόνι παραμένει σχετικά λεπτό, χωρίς να κουράζει τα χέρια. Όταν όμως ο οδηγός επιλέξει ένα πιο σπορ πρόγραμμα, η στεφάνη αποκτά μεγαλύτερο πάχος στα σημεία όπου πιάνουν φυσιολογικά τα χέρια, ενώ τα paddles έρχονται πιο κοντά για ταχύτερη και ευκολότερη χρήση.

Πώς λειτουργεί το τιμόνι που «φουσκώνει»;

Σύμφωνα με τα σχέδια της πατέντας, το σύστημα χρησιμοποιεί υδραυλικό μηχανισμό, ο οποίος διοχετεύει υγρό στο εσωτερικό δύο τμημάτων της στεφάνης, περίπου στις θέσεις 10 και 2 του ρολογιού. Με την αύξηση της πίεσης, τα συγκεκριμένα σημεία διογκώνονται προς το εσωτερικό του τιμονιού, αποκτώντας μεγαλύτερο πάχος. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι η κατεύθυνση της διόγκωσης. Αντί το τιμόνι να μεγαλώνει απλώς προς τα έξω, τα τμήματα της στεφάνης αναπτύσσονται προς τις ακτίνες του, μειώνοντας την απόσταση ανάμεσα στην παλάμη του οδηγού και στα paddles.

Την ίδια στιγμή, τα paddles που βρίσκονται στις δύο οριζόντιες ακτίνες μπορούν να μετακινηθούν προς τα έξω, πλησιάζοντας τα δάχτυλα. Έτσι, ο οδηγός αποκτά πιο γεμάτη επιφάνεια για να κρατά το τιμόνι και καλύτερη πρόσβαση στα χειριστήρια αλλαγής σχέσεων, χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσει τα χέρια του. Για να είναι δυνατή η αλλαγή του σχήματος, η Porsche εξετάζει τη χρήση ελαστικού υλικού στην επένδυση της στεφάνης, με την Alcantara να αναφέρεται ως μία από τις προτιμώμενες επιλογές.

Αυτόματη ενεργοποίηση με το Sport ή με το πάτημα ενός κουμπιού

Η πατέντα περιγράφει τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας όταν ο οδηγός επιλέγει ένα σπορ πρόγραμμα οδήγησης, αλλά και την ενεργοποίηση μέσω ειδικού κουμπιού. Παράλληλα, το σύστημα θα μπορούσε να συνδέεται με το αποθηκευμένο προφίλ του οδηγού, ώστε οι ρυθμίσεις να προσαρμόζονται στις προσωπικές του προτιμήσεις.

Υπάρχει, μάλιστα, ακόμη μία ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Το υγρό που χρησιμοποιείται για τη μεταβολή του πάχους της στεφάνης θα μπορούσε, σύμφωνα με την περιγραφή, να αξιοποιείται και για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της. Με αυτόν τον τρόπο, το τιμόνι θα μπορούσε να ψύχεται σε συνθήκες έντονης οδήγησης ή να θερμαίνεται όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Θα το δούμε σε κάποιο μοντέλο της Porsche;

Η συγκεκριμένη αίτηση κατατέθηκε στη Γερμανία στις 19 Μαΐου 2025 και δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2026. Δεν κατονομάζει κάποιο αυτοκίνητο της Porsche, ενώ παραμένουν αρκετά τεχνικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος, την ταχύτητα μεταβολής του σχήματος και την ενσωμάτωσή του στο τιμόνι χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του αερόσακου.