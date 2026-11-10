Όταν ακούμε για περιπολικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως σε Lamborghini, Ferrari, Bugatti και άλλα εξωτικά μοντέλα που δύσκολα συναντά κανείς στους δρόμους μιας συνηθισμένης πόλης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παράδοση έχει πολύ μεγαλύτερη ιστορία, καθώς όλα ξεκίνησαν πριν από σχεδόν μισό αιώνα, με μια Porsche 924.

Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε την πλήρη αποκατάσταση μιας ιστορικής Porsche 924 του 1979, η οποία είχε συνοδεύσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την ίδια χρονιά. Το αυτοκίνητο είχε αποκτηθεί από την Αστυνομία του Αμπού Ντάμπι και αποτέλεσε το πρώτο σπορ μοντέλο που εντάχθηκε στον αστυνομικό στόλο της χώρας.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε από την Porsche Centre Abu Dhabi και Al Ain, με στόχο το αυτοκίνητο να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική του κατάσταση. Μάλιστα, οι ειδικοί δεν περιορίστηκαν σε μια απλή εξωτερική ανανέωση. Οι αυθεντικές αστυνομικές επιγραφές αναπαράχθηκαν με βαφή, αντί να τοποθετηθούν σύγχρονα αυτοκόλλητα, διατηρώντας έτσι την ιστορική ταυτότητα του οχήματος.

Από τη βασίλισσα Ελισάβετ στο μουσείο

Η βασιλική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε επτά χρόνια μετά την ίδρυση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το 1971. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ και ο πρίγκιπας Φίλιππος είχαν ταξιδέψει στην περιοχή με το βασιλικό γιοτ Britannia, ενώ κατά την παραμονή τους στα Εμιράτα ξεναγήθηκαν από τον ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο της χώρας, σεΐχη Ζαγέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχιάν.

Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, η Porsche 924 επέστρεψε επισήμως στην Αστυνομία του Αμπού Ντάμπι, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Al Maqta. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της έχει προγραμματιστεί για το φεστιβάλ Icons of Porsche στο Ντουμπάι, στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026. Στη συνέχεια, θα αποκτήσει μόνιμη θέση στο συγκεκριμένο μουσείο.

Η Porsche 924 που άνοιξε τον δρόμο

Η συγκεκριμένη αναβίωση έχει και έναν ακόμη συμβολισμό, καθώς η Porsche γιορτάζει φέτος 50 χρόνια από την παρουσίαση των μοντέλων της με διάταξη transaxle (διάταξη με τον κινητήρα εμπρός και το κιβώτιο ταχυτήτων πίσω). Η 924 παρουσιάστηκε το 1976 και αποτέλεσε το πρώτο μοντέλο της εταιρείας με κινητήρα τοποθετημένο εμπρός και κιβώτιο ταχυτήτων μαζί με το διαφορικό πίσω. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επέτρεπε καλύτερη κατανομή βάρους μεταξύ των δύο αξόνων, προσφέροντας ισορροπημένη οδική συμπεριφορά. Στην ίδια οικογένεια ακολούθησαν οι Porsche 928, 944 και 968, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της γερμανικής φίρμας.

Σήμερα, τα περιπολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να είναι πολύ πιο εντυπωσιακά, με Porsche 911 και ηλεκτρικές Taycan να έχουν φορέσει κατά καιρούς τα αστυνομικά χρώματα. Όμως, η ιστορία τους ξεκίνησε με μια 924 του 1979, η οποία είχε την τιμή να συνοδεύσει μια βασίλισσα.