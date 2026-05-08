Το καλοκαίρι του 2025, η νέα τότε στο χώρο της αυτοκίνησης Xiaomi, κατάφερε με το πλήρως εργοστασικό και αμιγώς ηλεκτρικό SU7 Ultra, να κάνει το γύρο της “Πράσινης Κόλασης” σε χρόνο 7:04΅957, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που μέχρι τότε κατείχε η Porsche Taycan Turbo GT, (για ηλεκτρικό σεντάν μοντέλο).

Οι Γερμανοί φυσικάν δεν θα άφηναν κάποιον “ξένο” να κυριαρχήσει στη “δική τους” πίστα και έτσι με οδηγό τον Lars Kern, και πρωταγωνιστή την αναβαθμισμένη με Manthey Kit Taycan, πέτυχαν νέο χρόνο-ρεκόρ στα 6:55.533.

Η Porsche αναφέρει πως το νέο Manthey Kit θα είναι διαθέσιμο από τον Ιούνιο ως για όλες τις Taycan Turbo GT με Weissach Package, φέρνοντας για πρώτη φορά την τεχνογνωσία της Manthey σε ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής.

Τι αλλάζει στην Taycan Turbo GT;

Η Manthey Racing είναι γνωστή εδώ και χρόνια για τα ακραία track-focused πακέτα αναβάθμισης που εξελίσσει για μοντέλα GT της Porsche. Στην περίπτωση της Taycan, οι αλλαγές είναι εκτεταμένες και αφορούν αεροδυναμική, ανάρτηση, σύστημα μετάδοσης, φρένα,

αλλά και το software διαχείρισης ισχύος. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η τεράστια αύξηση της παραγόμενης κάθετης δύναμης. Σύμφωνα με την Porsche, στα 200 χλμ./ώρα η downforce αυξάνεται από 95 στα 310 κιλά, δηλαδή περισσότερο από τρεις φορές σε σχέση με το στάνταρ μοντέλο.

Στην τελική ταχύτητα των 310 χλμ./ώρα, η Taycan με Manthey Kit παράγει περίπου 740 κιλά συνολικής κάθετης δύναμης, προσφέροντας σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σταθερότητας και πρόσφυσης στις γρήγορες καμπές. Τα αεροδυναμικά βοηθήματα περιλαμβάνουν νέα πίσω αεροτομή, ανασχεδιασμένο εμπρός και πίσω διαχύτη, αλλά και carbon aerodiscs (αεροδυναμικούς δίσκους άνθρακα) στους πίσω τροχούς για καλύτερη αεροδυναμική απόδοση.

Πάντως, για πρώτη φορά σε Manthey Kit, η Porsche προχώρησε και σε επεμβάσεις στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Οι αλλαγές στη μπαταρία υψηλής τάσης, στους μετατροπείς ισχύος και στο σύστημα διαχείρισης αυξάνουν τη μέγιστη απόδοση στα 600 kW, δηλαδή περίπου στους 816 ίππους. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το αναβαθμισμένο Attack Mode, το οποίο πλέον προσφέρει προσωρινή boost ισχύος έως και 130 kW για 10 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει πως ηTaycan μπορεί στιγμιαία να φτάσει συνολική ισχύ έως και 993 ίππους. Παράλληλα και η ροπή αυξάνεται στα 1.270 Nm, ενώ η τελική ταχύτητα ανεβαίνει από 305 στα 310 χλμ./ώρα.

Η Porsche αναβάθμισε επίσης το Porsche Active Ride, την τετραδιεύθυνση, το σύστημα τετρακίνησης, αλλά και τα φρένα με μεγαλύτερους δίσκους 440 mm εμπρός και 410 mm πίσω. Ο Lars Kern δήλωσε : «Το Manthey Kit μετατρέπει τη Taycan Turbo GT με Weissach Package, στο απόλυτο track tool.»

Με αυτό το project, η Porsche δείχνει ξεκάθαρα ότι η εποχή των ηλεκτρικών performance cars δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις ευθείες και στις επιταχύνσεις, αλλά περνά πλέον και στο πιο απαιτητικό πεδίο δοκιμής, την πίστα.