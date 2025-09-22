Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όταν ο Ayrton Senna κέρδισε τους πάντες σε έναν αγώνα (Race of Champions στο Nurburgring) με άθλιες καιρικές συνθήκες οδηγώντας μία Mercedes 190E 2.3-16, αμέσως ερωτεύτηκε το αυτοκίνητο. Ήταν ακόμη η αρχή της καριέρας του και ουσιαστικά ο νεαρός Senna, έδωσε για πρώτη φορά σε όλους μια μικρή, πρόωρη γεύση για το πόσο μεγάλο ταλέντο ήταν.

Ο Σένα δεν είχε καμία σχέση με τη Mercedes εκείνη την εποχή, αλλά επέλεξε να αγοράσει μια 190 με τα δικά του λεφτά, την οποία παρέλαβε από το εργοστάσιο της Mercedes και την οδήγησε πίσω στο σπίτι του, λίγα χλμ. νότια του Λονδίνου.

Διένυσε περίπου 40.000 χλμ. με την δεξιοτίμονη Benz, προτού την παραχωρήσει σε κάποιον άλλον, κάτι που έκανε απρόθυμα, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών RM Sotheby’s, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια μετακόμιση στο Μονακό μετά την υπογραφή του στη McLaren.

Η Mercedes έχει πλέον καλύψει 248.325 χλμ. και ζει στην Αυστραλία, με τον τωρινό ιδιοκτήτη – ο οποίος την απέκτησε το 1996 – να την έχει μεταφέρει στην Αυστραλία όταν μετανάστευσε το 2004. Παρά τα επιπλέον χιλιόμετρα, εξακολουθεί να φαίνεται άριστη, εσωτερικά και εξωτερικά, έχει τα πρωτότυπα βιβλία και εγχειρίδια, τον πυροσβεστήρα, το στερεοφωνικό Becker Mexico, το κιτ εργαλείων και το κλειστό κιτ πρώτων βοηθειών.

Διατηρεί τον αρχικό τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 2,3 λίτρων, που εξελίχθηκε από την Cosworth, ο οποίος είχε ονομαστική ισχύ 188 ίππων και ήταν συνδεδεμένος με ένα χειροκίνητο κιβώτιο πέντε ταχυτήτων.

Έχει επίσης το πρωτότυπο έγγραφο κυκλοφορίας που αναφέρει τον Senna ως ιδιοκτήτη, καθώς και την υπογραφή του Nikki Lauda στο χώρο του κινητήρα, μια ωραία επιπλέον λεπτομέρεια που προστέθηκε το 2016 στο Grand Prix της Αυστραλίας.

Ο οίκος RM Sotheby’s εκτιμά την τιμή της από 250.000 έως 300.000 ευρώ.