Η Bentley πέρασε και επίσημα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και το έκανε με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς από μια από τις πιο πολυτελείς μάρκες του κόσμου. Με 888 ίππους, 1.350 Nm ροπής και επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα. Ο λόγος για την Torcal, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Bentley και ταυτόχρονα το τέταρτο μοντέλο της σύγχρονης γκάμας της, δίπλα στις Continental GT, Flying Spur και Bentayga.

Η Torcal θα διατίθεται αρχικά σε δύο εκδόσεις

Η βασική Torcal αποδίδει 820 άλογα και 1.155 Nm, με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση. Επιταχύνει από 0-100 σε 3,4 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 250χλμ./ώρα.

Και μετά υπάρχει η Torcal S, η οποία με ενεργοποιημένο το Launch Control, ανεβαίνει στους 888 ίππους και η ροπή στα 1.350 Nm. Το 0-100 ολοκληρώνεται σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 260χλμ./ώρα. Με αυτά τα νούμερα, η Torcal S γίνεται το ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Bentley.

Μπαταρία 113,2 kWh και 600χλμ. αυτονομία

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται μια μπαταρία 113,2 kWh, με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt. Η Bentley ανακοινώνει αυτονομία έως 600χλμ. στον κύκλο WLTP, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση 10 ετών ή 160.000χλμ.

Και η φόρτιση είναι ανάλογη των επιδόσεων, καθώς η Torcal μπορεί να φορτίσει με ταχύτητα έως 400 kW με τη Bentley να ανακοινώνει φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 16 λεπτά.

Νέα εποχή στην σχεδίαση

Η Bentley χρησιμοποίησε το νέο μοντέλο για να παρουσιάσει μια πιο καθαρή, μίνιμαλ και προοδευτική σχεδιαστική γλώσσα, η οποία σύμφωνα με την ίδια θα επηρεάσει τα μελλοντικά μοντέλα της. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει η νέα Floating Diamond γρίλια, η οποία αποτελείται από 76 χειροποίητα φωτιζόμενα διαμάντια LED και δημιουργεί ένα εντυπωσιακό φωτεινό εφέ κατά το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου. Τα φωτιστικά σώματα είναι λεπτά και χωρισμένα σε διαφορετικά επίπεδα, ενώ το αμάξωμα χαρακτηρίζεται από καθαρές επιφάνειες και έντονους πίσω ώμους.

Στο εσωτερικό, η Torcal συνδυάζει τις παραδοσιακές τεχνικές χειροποίητης κατασκευής της Bentley με σύγχρονα υλικά και τεχνολογία. Υπάρχει κυρτή οθόνη, χειροποίητες επενδύσεις και μια σειρά από συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε το εσωτερικό περιβάλλον να προσαρμόζεται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Η Bentley έχει δημιουργήσει μάλιστα το Curation Engine, το οποίο μπορεί να αλλάζει ταυτόχρονα τον χαρακτήρα της οδήγησης και την ατμόσφαιρα στην καμπίνα, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τα καθίσματα, τον φωτισμό, την ηλιοροφή, τον κλιματισμό και τον ήχο.

Ηχητική ταυτότητα από μουσικά όργανα

Η Torcal δεν προσπαθεί απλώς να μιμηθεί έναν V8 με έναν συμβατικό ψηφιακό ήχο. Η εταιρεία δημιούργησε το Bentley Dynamic Symphony, χρησιμοποιώντας πραγματικά μουσικά όργανα, μεταξύ των οποίων τύμπανα, βιόλα και μπάσο, ώστε να δημιουργήσει μια νέα ηχητική ταυτότητα που παραπέμπει στον χαρακτήρα των κινητήρων της Bentley.

Παράλληλα η Torcal διαθέτει για πρώτη φορά σε Bentley πλήρως ενεργή ανάρτηση, με το σύστημα Bentley Active Ride να χρησιμοποιεί ξεχωριστό ηλεκτρονικά ελεγχόμενο υδραυλικό σύστημα σε κάθε τροχό. Στόχος είναι ο περιορισμός των κλίσεων του αμαξώματος στις στροφές χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Παράλληλα, διαθέτει τετραδιεύθυνση. Σε χαμηλές ταχύτητες οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα από τους εμπρός, μειώνοντας τον κύκλο στροφής στα περίπου 11 μέτρα, ενώ σε υψηλότερες ταχύτητες στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση για μεγαλύτερη σταθερότητα.