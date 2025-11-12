Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο όμιλος Stellantis βλέπει πως η Ευρώπη αρχίζει να αγαπά υπερβολικά τα Pick-ups και αποφάσισε να προσφέρει μία ακόμη επιλογή, δημιουργημένη στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ο λόγος για το Rampage της Ram, το οποίο (όπως ανακοινώθηκε και επίσημα), θα κάνει το ντεμπούτο στην Γηραιά Ήπειρο τους επόμενους μήνες.

Το Rampage φυσικά ακολουθεί την υπερβολή που λατρεύουν οι Αμερικανοί (μιας και εκεί είναι η κύρια αγορά του) και έρχεται αποκλειστικά ως διπλοκάμπινο με μήκος 5.028μ. πλάτος 1.886μ. και ύψος 1.716χλστ. να διεκδικήσει το μερίδιο του από την αγορά.

Το σκληροτράχηλο Pick-up θα εξοπλιστεί με κινητήρες που ταιριάζουν απόλυτα στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η πρώτη επιλογή θα είναι με τον 2.2 Multijet turbodiesel κινητήρα του ομίλου Stellantis, ο οποίος αποδίδει 200 ίππους και 450 Nm ροπής. Η δεύτερη θα εξοπλίζεται με το νέο, καινοτόμο 2λιτρο και υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα Hurricane 4, απόδοσης 272 ίππων και 400 Nm ροπής.

Σύμφωνα με την εταιρία, στην diesel επιλογή το 0-100 θα έρχεται σε 9.9 δευτ. με την τελική να φτάνει τα 196χλμ./ώρα, ενώ στην βενζινοκίνητη, η επιτάχυνση από στάση μειώνεται στα 6.9 δευτ. ενώ η τελική αυξάνεται στα 220χλμ./ώρα.

Το μοντέλο θα είναι αποκλειστικά αυτόματο με 9άρι κιβώτιο, ενώ φυσικά θα είναι μόνιμα τετρακίνητο, με όλους τους τροχούς να εφοδιάζονται με αεριζόμενα δισκόφρενα. Σε αυτά, προσθέστε διάταξη πολλαπλών συνδέσμων και στους δύο άξονες, adapti ve cruise control και λειτουργία hill descent control (όταν το όχημα αναλαμβάνει μόνο του να κατέβει απότομες κατηφόρες).

Όπως καταλαβαίνετε, το αμερικάνικο RAM φέρνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και φυσικά έχει και την ανάλογη καμπίνα, η οποία σίγουρα θυμίζει περισσότερο κάποιο sedan παρά ένα Pick-up. Στο εσωτερικό λοιπόν, υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 12,3 ιντσών, ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3 ιντσών και ένα ηχοσύστημα Harman Kardon με 10 ηχεία, παρέα με ποιοτικά υλικά και αρκετούς χώρους για αντικείμενα.

Και μιας και αναφερθήκαμε στους χώρους, να πούμε πως το Ram θα μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους άνω του ενός τόνου, ενώ η καρότσα κλειστή, χωράει μέχρι και 980λτ.